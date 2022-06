Her lager kommunen eget «isflak» til hvalrossen «Freya»

Hun har blitt en belastning, den digre hvalrossen som kom svømmende til Kragerøs skjærgård i vinter.

Det flere hundre kilo tunge sjødyret har allerede rukket å ødelegge flere båter på jakt etter den ultimate hvileplassen.

Dette er nemlig en dame med stort behov for komfort. Hun sover noe sånt som tjue timer i døgnet.

Får eget «isflak»

Tidligere i uka raste diskusjonen om hva som skulle skje med den ubudne gjesten. Kommunen landet i samråd med eksperter på at en flytebrygge fikk duge som midlertidig løsning.

Så langt har hun vært fullstendig uinteressert. Men kommunens ansatte gir ikke opp så lett.

Utstyrt med presenning og lodd har Skjærgårdstjenesten torsdag forsøkt å snekre en slags imitasjon av et isflak ved den vesle øya Moldholmen utenfor Ørvik Camping i Kragerø.

Brygga ble dekket i hvitt, og loddene skal sørge for at den ligger dypt nok i vannet til at hvalrossen forhåpentligvis orker å velte seg opp på sin nye hvileplass.

Kommunens ansatte lager «Isflak» til hvalrossen Freya. Her representert ved Jan Petter Johannessen og Per Arvid «Pelle» Pedersen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Leder i kommunens skjærgårdstjeneste, Jan Petter Johannessen, er fornøyd med resultatet.

Om «Freya» faktisk vil la seg lokke er han mer usikker på.

– Vi har jo bare løst oppdraget vi har fått for dagen, nemlig å dekke brygga med hvit presenning og få den til å ligge så dypt i vannet som mulig.

Leder i Kragerø kommunes skjærgårdstjeneste, Jan Petter Johannessen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Hvordan skal den lokkes? Kan man dekke opp med noen muslinger og andre fristelser fra havet på brygga?

– Det må nesten noen andre ta stilling til. Den finner jo maten sin på havets bunn også, sier han, og vedgår at dagens oppdrag er av de mer kuriøse.

– Jeg sklei rundt på noen isflak som guttunge, men har aldri forsøkt å bygge et, ler han.

Om brygga ligner på et isflak sett gjennom øynene til en hvalross er han svært spent på.

– Men det hadde jo vært moro da, om hun faktisk tok den i bruk.

Skjærgårdstjenesten er spent på om «Freya» faller for det nye «isflaket» sitt. Foto: Per Ole Halvorsen

Det er ikke planer om å flytte rundt på flytebrygga, selv om «Freya» har vist seg å være temmelig uforutsigbar med tanke på valg av hvilested.

– Brygga skal foreløpig ligge her, sier han.

Kommunen skal nå sperre av et område rundt «isflaket», slik at Freya får være i fred.

Så er spørsmålet om det er fred hun egentlig er ute etter?

– Vil neppe fungere

Lars Øyvind Knutsen er forsker og dokumentarfilmskaper i arktiske områder, og kjenner godt til hvalrossens oppførsel.

Han traff selv på «Freya» da den oppholdt seg i Smögen i Sverige i fjor.

Lars Øyvind Knutsen er forsker dokumentarfilmskaper i arktiske områder, og kjenner godt til hvalrossens oppførsel. Han har også møtt «Freya» i Smögen. Foto: Privat

– Jeg kjørte førti mil for å se henne, forteller han.

Han har liten tro på at en imitasjon av et isflak skal få «Freya» til å holde seg borte fra tett befolkede områder.

– Det er vanskelig å lure et dyr som dette til å gjøre det man ønsker.

Knutsen tror ganske enkelt at «Freya» savner flokken sin, og derfor trives best der folk oppholder seg.

Litt liv og røre må nemlig en hvalross ha for å trives, forklarer han.

– Hun er nok litt ensom.