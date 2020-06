Meteorolog: – Her kan det bli tropenatt

Knallvêr og temperaturar godt over 20-talet har prega store deler av landet den siste tida. No seier meteorologane at helga kan by på endå høgare temperaturar.

– Vi kan nok vente oss opp mot 28 varmegrader enkelte stader, seier Anne Solveig Andersen som er vakthavande meteorolog på vestlandet.

– Kan bli tropenatt

Det store spørsmålet er om nettene vil bli like varme. I natt hadde Stord lufthamn 17,5 grader, som var den høgaste temperaturen målt om natta. Ved Lindesnes fyr var det 17,2.

Temperaturane må halde seg over 20 varmegrader gjennom heile natta før det kan kallast for ei tropenatt.

– Vi har austavind no, noko som er gunstig for at det kan bli tropenatt. Så det blir spanande å sjå, seier ho.

Dersom det blir tropenatt trur meteorolog Charalampos Sarchosidis at det vil skje på kysten av Vestland fylke og langs fjordområda nord i Rogaland.

– Men det spørst om temperaturen greier å halde seg på 20 varmegrader gjennom heile natta, seier han.

Like varmt som Spania

Akkurat no er det fleire stader som måler 25 og 26 varmegrader. Sarchosidis seier at det blir reine sydenstemninga på vestlandet i helga.

– Akkurat no er det like varmt her som i Spania og Italia. Så ein skal ikkje vere lei seg for at ein ikkje får reist til Syden.

Slik blir temperaturane i desse byane Ekspandér faktaboks Førde: 28 grader laurdag og 29 søndag

Bergen: 26 grader laurdag og 23 søndag

Stavanger: 25 grader laurdag og 25 søndag

Kristiansand: 21 grader laurdag og 22 søndag

Sandefjord: 26 grader laurdag og 27 søndag

Skien: 26 grader laurdag og 26 søndag

Drammen: 28 grader laurdag og 27 søndag

Oslo: 27 grader laurdag og 27 søndag

Fredrikstad: 26 grader laurdag og søndag

Hamar: 26 grader laurdag, 24 søndag

Ålesund: 23 grader laurdag og søndag

Trondheim: 25 grader laurdag, 26 søndag

Bodø: 24 grader laurdag, 14 søndag

Tromsø: 18 grader laurdag og 14 søndag

Alta: 17 grader laurdag og 18 søndag

(Kjelde: yr.no)

Finvêret held fram

Neste veke ser også ut til å bli bra. Frå søndag av vil det bli litt kaldare i Nord Noreg, men det vil stort sett vere varmt over heile landet, seier Andersen.

Når det gjeld helga er beskjeden frå meteorologen soleklar:

– Denne helga må vi heilt klart hugse på solkrem!