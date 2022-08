Sol, lite vind, høye temperaturer og lite nedbør er stikkord for været den kommende uken på Sør-Østlandet.

– Fantastisk

På Færder fyr i Ytre Oslofjord er det havblikk og vindstille mandag formiddag.

– Det er helt fantastisk. Det er sol og nesten ikke en sky å se. Det er utrolig vakkert, sier Sølvi Bakken Haraldsen.

Ingvild Wernersen (t.v) og Sølvi Bakken Haraldsen er vertskap på Færder fyrstasjon denne uken. Foto: Anne Bakken

Sammen med venninnen Ingvild Wernersen har hun tatt på seg oppdrag som vertskap på fyrstasjonen denne uken.

Timingen kunne ikke vært bedre værmessig.

– Det er perfekt! Det er helt fantastisk å få lov til å være her nå, sier hun sprudlende.

Temperatur rett under 30 grader

Det er Sør- og Østlandet som blir denne ukens værvinner, om man liker sol og varme.

– Et høytrykk er med på å gjøre at denne delen av landet får det veldig fint. Det tar med seg varm luft sørfra og opp til Sør- og Østlandet. Dette stenger for lavtrykkene, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Foto: Anniken Celine Berger

Resten av landet er ikke fullt så heldige. Både i nord-Norge og på Vestlandet kan det være lurt å finne frem paraplyen, og kanskje en ullgenser.

– De vil få en del lavtrykksaktivitet. Det vil si, de vil få dårlig vær.

Det er indre Telemark og indre Buskerud som vil få kjenne på ukens høyeste temperaturer.

– Vi kommer fort til å se temperaturer rett i underkant av 30 grader i løpet av uka, enkelte steder i indre strøk, sier Gislefoss.

I tillegg gjør rolige vindforhold sitt til at det kan bli fine dager på sjøen denne uken.

Tropenatt

Ifølge Gislefoss har ikke Østlandet hatt tropenetter hittil i år.

En tropenatt har over 20 grader fra klokken 20 om kvelden til klokken 8 neste morgen.

– Det kan fort skje denne uken. Et typisk sted er Færder, ytterst i Oslofjorden. Et sånt sted blir påvirket av sjøtemperaturen, som nå er forholdsvis høy med rundt 20 grader, sier han.

Færder fyrstasjon kan få Østlandets første tropenatt denne uken. Foto: Sølvi Bakken Haraldsen

Det gjør at luften rundt blir påvirket av sjøen, og dermed vil ikke nattetemperaturen synke så mye som for eksempel i Oslo eller Drammen, forklarer Gislefoss.

Skydekket spiller også inn. Litt skyer om natten gjør sitt til at temperaturene ikke synker så mye.

– Skyene fungerer som en slags dyne, som hindrer at varmen slipper ut.

Ifølge meteorologen er det høyest sannsynlighet for at det blir tropenatt rundt kyststasjonene Færder, Strømtangen og Svenner nærmere helgen.

Mens fra Telemark og sørover blir det ikke like varmt om nettene.

Skogbrannfaren øker

Sol, varme og lite nedbør fører også til at det blir tørt. Mot helgen forbereder meteorologene seg på å sende ut farevarsel for skogbrann.

– I øyeblikket er det vått nok i naturen, men dette vurderes fortløpende hver dag.