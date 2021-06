Helikopter styrtet i Telemark, piloten omkom

Politiet fikk melding om helikopterstyrten klokken 22.56.

– Det var én person om bord i helikopteret, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

Halvannen time senere bekrefter politiet på Twitter at én person omkom i ulykken, og litt etter klokka 4 i natt bekreftet politiet at alle pårørende var varslet om dødsfallet.

Bilder fra ulykkesstedet viser at minst tre ambulanser er i området der helikopteret styrtet. Brannvesen og politi jobber også ved ulykkesstedet.

Helikoptervraket ligger på siden tett inntil E18 der trafikken ble stanset.

DÅRLIG VÆR: Ifølge øyenvitner var det dårlig vær i området der helikopteret styrtet torsdag kveld.

Dårlig vær i området

Jørgen Brandvik opplevde ulykken på nært hold. Ifølge ham var det svært dårlig vær i området. Kraftig regn, lyn og torden gjorde at det var dårlig sikt da ulykken skjedde.

– Det var noe som så ut som et helikopter over oss, i en vanvittig fart. Plutselig snudde det ganske brått og fløy litt tilbake igjen, så snudde det brått igjen og fløy mot Larvik. Så smalt det. Helikopteret skiftet retning flere ganger før det endte i et voldsomt lysglimt og et lite flammehav, forteller Brandvik til NRK.

E18 stengt

Politiet i Sørøst opplyser at ulykken skjedde på Lannerheia ved Porsgrunn i Telemark, rundt to kilometer nord for Telemarksporten.

STYRTET: Helikopteret styrtet rundt to kilometer nord for Telemarksporten ved E18.

Nødetatene var fremme på ulykkesstedet ved 23.30-tiden.

– Politiet sikrer området til havarikommisjonen og kriminalteknikere undersøker åstedet, skriver politiet på Twitter.

Det var lange køer på E18 mellom Porsgrunn og Langangen før trafikken ble omdirigert.

STENGT: Det er lange køer på E18 i Telemark.

Venter store problemer i morgenrush

Politiet regner med at det kan bli store problemer i morgenrushet på E18 mellom Porsgrunn og Larvik etter helikopterulykken i natt.

– Veien er sperret og det er en lang omkjøring via Siljan og Skien, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Det pågår fortsatt undersøkelser på ulykkesstedet, men Eikedalen håper de skal være fullført i løpet av natta. Årsaken til at E18 er sperret, er at helikoptervraket ligger helt inntil veien.

Vegvesenet anbefaler omkjøring på fylkesvei 32 Skien – Siljan – Larvik.

Høyspent

Vegtrafikksentralen opplyser at en høyspentledning ligger over E18 og den nesten parallelle fylkesvei 3260.

Da nødetatene kom fram til ulykkesstedet var de forberedt på at det kunne være strøm i høyspentkablene som lå på bakken, men den er nå slått av.

Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport opplyser til NTB at de nå samler inn informasjon i saken og setter sammen et team som skal dra til Telemark for å granske åstedet. Han kan ikke si når de vil være på plass.