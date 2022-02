Etter at det ble vedtatt å splitte Vestfold og Telemark som fylke, hadde Tønsbergs Blad følgende overskrift på forsiden:

«Fri!»

Det har fått mange til å reagere. Blant dem er ordfører i Skien, Hedda Foss Five.

– Jeg synes det var et skikkelig malplassert ord.

Skjermdump fra Tønsbergs Blad avisforside 16. februar. Foto: Skjermdump

Hun får assosiasjoner til avisoverskrifter fra dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter fem års okkupasjon av Norge.

– Lignende overskrift har vel ikke avisene hatt siden 8. mai 1945. Det ble bildet jeg fikk i hodet. Jeg tenkte på når avisene sist hadde ordet fri og frihet på forsiden.

Foss Five sier at det rant inn med kommentarer etter at hun delte sin reaksjon på Facebook.

– Det var mange, mange reaksjoner som lignet på min. Det ble et litt for rått ord for mange, og et litt for viktig ord de brukte i denne sammenhengen.

– Skamfullt

Foss Five viser til at splittelsen koster inntil hundre millioner kroner, og fører til at hundretalls ansatte skal kastes ut i omstilling og uvisshet om framtida.

– Det er ganske skamfullt å bruke en sånn overskrift fordi to fylkeskommuner, to forvaltningsnivåer, skal splittes etter to års samarbeid og sammenslåing.

Ordføreren mener overskriften og reaksjonen er å gå for langt.

Særlig om man tenker på hva ordet «fri» betyr og har betydd historisk, både for nordmenn og andre mennesker og folkegrupper i verden.

– Drøyt. Skikkelig drøyt. Må jeg si jeg syns at en slik overskrift er. Og litt pinlig.

Hun mener overskriften likevel forteller noe om hvorfor samarbeidet mellom fylkene ble så vanskelig.

– Når dette er overskriften og reaksjonen på oppsplittingsvedtaket, så er det ikke så rart at dette gikk galt.

– Ville ut av tvangsekteskapet

Sjefredaktør i Tønsbergs Blad, Sigmund Kydland, er overrasket over skiens-ordførerens sterke reaksjon.

Sjefredaktør i Tønsbergs Blad, Sigmund Kydland, foreslår at Skien søker seg til Vestfold fylke. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Dette er bare en synliggjøring av vestfoldingenes klare beskjed om at de vil ut av tvangsekteskapet.

Kydland mener kommentaren fra Foss Five tyder på at hun er veldig sår og skuffet.

– Jeg forstår at hun vil savne flotte Vestfold. Men hun kan vel søke Skien inn til Vestfold fylke?

Ordføreren i Skien legger ikke skjul på at hun er skuffet.

– Jeg er veldig, veldig glad i Telemark. Men det blir uaktuelt å gå til Vestfold. Vi skal samarbeide tett og godt framover, og da er det viktig å ikke skape konfrontasjon, avslutter hun.