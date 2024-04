Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Fylkesdirektør i Telemark, Ketil Reed Aasgaard, sikret seg et lønnstillegg på 150.000 kroner etter bare to måneder i stillingen.

Med det kommende lønnsoppgjøret vil hans totale lønnsøkning være på over 200.000 kroner.

Fagforbundet i Telemark reagerer sterkt på lønnsøkningen, som de mener er umusikalsk og provoserende.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) forsvarer lønnsøkningen, og påpeker at Aasgaard fortsatt vil være blant de lavest betalte fylkesdirektørene i landet.

Aasgaard mener selv at han fortjener lønnsøkningen, og viser til at han har mistet tilgangen til en gratis pendlerleilighet i Skien.

Fylkespolitiker Pål Berby (R) kritiserer lønnsøkningen som overdreven og grisk, og oppfordrer til mer moderasjon i lønnsforhandlinger.



– Våre medlemmer blir kraftig provosert når direktører og andre ledere får lønnstillegg som er langt høyere enn det de ansatte får.

Det sier leder Mette Nord i Fagforbundet som organiserer over 400.000 arbeidstakere i blant annet kommunale og fylkeskommunale virksomheter.

Leder Mette Nord i Fagforbundet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Dette blir enda verre i en tid der folk flest sliter med å betale regningene sine. Når arbeidsgiverne opptrer slik, undergraver det samarbeidet med de ansatte og tillitsvalgte.

Ikke uventet får Nord også lokal støtte.

– Jeg ble først og fremst overrasket da jeg ble kjent med dette sist torsdag. Jeg opplever dette som umusikalsk. Når dette nå blir kjent, tenker jeg at det er provoserende.

Det sier Olaug Skau som er hovedtillitsvalgt og leder for Fagforbundet i Telemark fylkeskommune.

Olaug Skau, hovedtillitsvalgt og leder for Fagforbundet i Telemark fylkeskommune. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Høsten 2022 ble det kjent at Aasgaard skulle tiltre stillingen som direktør for «nye» Telemark fylkeskommune. Årslønn: 1,5 millioner kroner.

I tillegg sikret Aasgaard seg rett til etterlønn i halvannet år, dersom han ufrivillig må forlate fylkesdirektørkontoret.

På toppen av dette, fikk Aasgaard en leilighet i Skien sentrum til fri disposisjon i 12 måneder. Han var på det tidspunktet bosatt i Stavanger og måtte pendle til sin nye jobb.

Lønnssamtale lønnet seg

– I henhold til arbeidsavtalen hadde han også rett til en lønnssamtale med fylkesordføreren i løpet av første kvartal av 2024, sier Sven Tore Løkslid (Ap).

Han er fylkesordfører i Telemark, og dermed mannen Aasgaard nylig møtte for å snakke om egen sin inntekt.

Sven Tore Løkslid (Ap) er fylkesordfører i Telemark og ga klarsignal til lønnsøkningen. Foto: Siw Borgen / NRK

Løkslid bekrefter at Aasgaard kom ut fra møtet med et lønnstillegg på 150.000 kroner.

Fylkesdirektørens nye lønn er dermed på 1,65 millioner kroner.

Denne summen er grunnlaget for den prosentvise økningen Aasgaard kan nyte godt av når årets lønnsoppgjør er i havn.

Etter alle solemerker vil årets lønnsoppgjør lande et sted mellom fire og 5 prosent.

Aasgaard vil dermed ha fått en lønnsøkning på godt over 200.000 kroner, før han unner seg sin første sommerferie som fylkesdirektør.

– Ingen tvil om at han har god lønn

Fylkesordfører Løkslid erkjenner at det er snakk om mye penger.

– Det er ingen tvil om at han har en god lønn, og det forplikter. Det er ikke et mål for oss å være lønnsledende, men det er vi heller ikke.

Løkslid viser til at Aasgaards nye lønningspose vil være mindre enn den de fleste andre fylkesdirektører her i landet får tildelt.

– Han vil fortsatt være én av de fylkesdirektørene her i landet som ligger lavest på lønnsstatistikken.

Fylkesordføreren understreker at Aasgaard heretter skal følge KS-reglene for lederlønninger.

– Det blir ingen flere lønnssamtaler mellom fylkesdirektøren og fylkesordføreren, forsikrer Løkslid.

Lønnsoversikt for landets fylkesdirektører Ekspander/minimer faktaboks Fylkesdirektør Vestland: 1.969.300

Fylkesdirektør Innlandet: 1.880.850

Fylkesdirektør Buskerud: 1.740.000

Fylkesdirektør Østfold: 1.740.000

Kommunaldirektør Oslo: 1.731.700*

Fylkesdirektør Akershus: 1.720.000

Fylkesdirektør Vestfold: 1.700.000

Fylkesdirektør Rogaland: 1.560.000

Fylkesdirektør Agder: 1.523.000

Fylkesdirektør Trøndelag: 1.501.000

Fylkesdirektør Telemark: 1.500.000

Fylkesdirektør Troms (konstituert): 1.250.000

Fylkesdirektør Nordland: 1.177.849 Oversikten viser fylkesdirektørenes lønn før lønnsoppgjøret i 2023. * Oslo kommune har ikke en fylkeskommunedirektør, men et parlamentarisk styringssystem med byråd. Kommunaldirektør blir den mest sammenlignbare administrative stillingen.

Så mye la jeg ut, så mye fikk jeg igjen

Aasgaard forteller at han og kona har kjøpt bolig i Sandefjord, og at han ikke lenger har tilgang til pendlerleiligheten i Skien.

Overfor NRK hevder fylkesdirektøren at bortfallet av denne leiligheten er én av årsakene til lønnstillegget på 150.000 kroner.

– Du må huske på at jeg hadde utlegg for de månedlige utgiftene til pendlerleiligheten.

– Men dette var jo penger du fikk tilbakebetalt av fylkeskommunen?

– Ja, det stemmer, sier Aasgaard.

Han tilføyer at det dreide seg om rundt 10.000 kroner i husleie og et par tusenlapper til strøm og nett.

Som «plaster på såret» for at han ikke lenger har en gratis pendlerleilighet, får Aasgaard altså lønnstillegget på 150.000 kroner.

– Min lønn er ikke spesielt høy

Han mener han fortjener hvert øre som tikker inn på lønnskontoen.

– Ja, det er et stort ansvar. Sammenlignet med andre fylkesdirektører, er ikke min lønn spesielt høy.

Lederen av Fagforbundet i Telemark peker på hva de selv har blitt oppfordret til under de pågående lønnsforhandlingene.

Fredag morgen hadde de møte med arbeidsgiveren.

– Der fikk vi beskjed om at fylkeskommunen er i en krevende økonomisk situasjon, og at vi må vise moderasjon i lønnsoppgjøret. Det er veldig interessant når vi ser resultatet av forhandlingene til topplederen vår, at de forventer at resten av organisasjonen skal vise moderasjon, sier Skau.

– Skal følge vanlig lønnsdannelse

Skau mener toppledere også skal følge vanlig lønnsdannelse, og viser til henholdsvis lokale og sentrale forhandlinger én gang i året.

– Noen vil reagere på at de ikke har samme muligheter til å forhandle egen lønn med arbeidsgiver før det ordinære lønnsoppgjøret.

Også fylkespolitiker Pål Berby (R) sier han ble overrasket da han ble kjent med fylkesdirektørens lønnspålegg.

Rødt-topp Pål Berby synes ingen fortjener fylkesdirektørens lønnsnivå. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Jeg synes de summene vi snakker om her begynner å bli ganske voldsomme. Vi er i en dyrtid for folk flest, og det har blitt formanet om moderasjon og måtehold på statlig og kommunalt hold.

– Grenser til griskhet

Han mener lønnsslippen til fylkeskommunens administrative overhode viser dramatiske beløp.

– Jeg synes egentlig ingen fortjener en så høy lønn. Hvis du sammenligner med gjennomsnittsinntekten til en innbygger i Telemark, er det snakk om et helt annet nivå.

– Hvem har ansvaret for at det blir slik?

– De som forhandlet lønnen har ansvaret. De var for rause. Jeg vil oppfordre til at vi moderer i mye kraftige grad enn det vi har gjort hittil.

Berby påpeker at lønnsøkningen ikke samsvarer med hva vanlige folk opplever.

– Lederlønninger i norske statlige, kommunale og private selskaper har tatt helt av. Det grenser til en griskhet, som ikke er sunn for samfunnet.