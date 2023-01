Haugsdal har ei samla årsløn på 1.969.300 kroner. Til samanlikning tener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) 1.869.761 kroner.

Også fylkesdirektøren i Innlandet, Tron Bamrud, har ei løn som er høgare.

Det viser ei kartlegging NRK har gjort over kor mykje fylkesdirektørane tener i norske fylkeskommunar.

Dette tener fylkesdirektørane Ekspandér faktaboks Rune Haugsdal, fylkesdirektør Vestland: 1.969.300 Tron Bamrud, fylkesdirektør Innlandet: 1.880.850 Jan Sivert Jøsendal, fylkesdirektør/prosjektleiar for nyetableringa av Buskerud fylkeskommune: 1.740.000 Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør/prosjektleiar for nyetableringa av Østfold fylkeskommune: 1.740.000 Tale Teisberg, kommunaldirektør Oslo: 1.731.700* Ellen Christine Christiansen, fylkesdirektør/prosjektleiar for nyetableringa av Akershus fylkeskommune: 1.720.000 Vegard Arndal, fylkesdirektør finans og administrasjon, Viken: 1.618.442 Håkon Bjarne Johnsen, fylkesdirektør samferdsel, Viken: 1.618.442 Jan Helge Atterås, fylkesdirektør utdanning og kompetanse, Viken: 1.618.442 Arve Semb Christophersen, fylkesdirektør Vestfold og Telemark: 1.590.000 Gunn Claire Westad, fylkesdirektør Rogaland (tiltrer 2. januar): 1.560.000 Bente Bjerknes, fylkesdirektør fylkesrådsleders kontor, Viken: 1.534.765 Kristian Thowsen, fylkesdirektør næring og tannhelse, Viken: 1.534.765 Tine Sundtoft, fylkesdirektør Agder: 1.523.000 Carl-Jakob Midttun, fylkesdirektør Trøndelag: 1.501.000 John Arve Eide, fylkesdirektør kultur og mangfold, Viken: 1.451.087 Hilde Hermundsgård Reine, fylkedirektør plan, klima, og miljø, Viken: 1.451.087 Camilla Bjørn, konstituert fylkesdirektør Troms: 1.250.000 Odd Henriksen, fylkesdirektør Nordland: 1.177.849 (Møre og Romsdal og Finnmark har ikkje svart på spørsmåla frå NRK) * Oslo kommune har ikkje ein fylkeskommunedirektør, men eit parlamentarisk styringssystem med byråd. Kommunaldirektøren blir den mest samanliknbare administrative stillinga.

Lønsnivået gir fylkesdirektøren i Vestland ei brutto månadsløn på over 160.000 kroner.

– Eg har ingen kommentar til dette, seier Rune Haugsdal til NRK.

I Viken har toppleiinga også høgt lønsnivå.

Om eitt år blir storfylket oppløyst. I dei nye fylkeskommunane Østfold, Buskerud og Akershus blei det i haust tilsett tre fylkesdirektørar som alle har over 1,7 millionar kroner i løn.

FYLKESDIREKTØR: Rune Haugsdal vil ikkje kommentera løna han har. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Meiner fylkesdirektøren sjølv burde føreslått lågare løn

Både SV og Raudt i Vestland meiner løna til fylkesdirektør Rune Haugsdal er for høg.

– Me er i ein situasjon der veldig mange slit med å betala rekningane. Då er det uheldig at toppleiarar i fylkeskommunen tener så godt at dei er lønsleiande i Noreg.

Det meiner Marthe Hammer, som er gruppeleiar for SV. Ho sit i fylkesutvalet, som har bestemt løna til Haugsdal.

– Eg skulle ønskt at leiarane sjølve hadde føreslått moderasjon.

Sogndal i Vestland. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Gruppeleiaren i Raudt, Jeanette Syversen, meiner løna er problematisk.

– Skiljet mellom dei som skal representera vanlege folk og vanlege folk blir for stort. Det er ikkje sunt.

– UHELDIG: Marthe Hammer i SV meiner det er feil at fylkesdirektøren skal ha så høg løn, spesielt når mange slit med økonomien. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– Må berre akseptera høg løn

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) forsvarer løna til Haugsdal.

– Dette er ein person som er veldig dyktig. Det er mange leiande funksjonar i samfunnet som er godt betalte, til dømes fylkesdirektørar og overlegar på sjukehusa.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal hadde tidlegare jobb i næringslivet, som no styrer løna han har i fylket.

Askeland seier dei ikkje kan gå frå gamle avtalar.

Han påpeikar også at Vestland fylkeskommune blir driven over 200 millionar kroner billigare enn ved samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane i 2020.

– Men eg er einig i at me må dempa leiarløningane i offentleg sektor.

– Så ved tilsetjing av ein ny fylkesdirektør, vil lønsnivået bli justert ned?

– Ja, eg synest det er naturleg at den diskusjonen kjem opp igjen då.