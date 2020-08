Funn av hagl i flere døde sjøfugler: – Jegere må skjerpe seg

– Det er et altfor høyt tall. Unødvendig høyt. Det viser at en altfor stor del av bestanden er skadeskutt, sier prosjektleder Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn

Funnene ble gjort da Norsk institutt for naturforskning tok røntgenbilder av 94 døde ærfugler. De var et utvalg av flere hundre døde fugler som ble funnet langs kysten i Vestfold og Telemark, Agder og Østfold, skriver Dagsavisen.

Det ble funnet kuler i 14 prosent av de obduserte. Hvor lenge de har hatt skuddrester i seg er uvisst.

Samtlige var avmagret og uten flyvedyktige muskler.

– De hadde ikke krefter til å fly og døde av sult. På røntgenbildene ser vi at mange hadde hagl i kroppen. Det viser at de er skadeskutt etter jakt, sier Fjeld.

Les mer: – Har aldri opplevd maken

Det ble også funnet rester av luftgeværkuler i noen av de døde fuglene. Dette er ulovlig. Foto: NINA/Evidensia Trøndelag Dyreklinikk

Ber jegere skjerpe seg

Ærfugljakt er lov i oktober og november, og foregår i Oslofjorden og langs sørlandskysten. Bestanden er halvert. Likevel fortsetter jakta.

Det som skiller den fra jakt på land er at det er vanskeligere å bedømme avstand på sjøen.

De fleste av jegerne bruker haglgevær. Det krever kort skuddavstand.

Fjeld mener jakta ender i for mange skadeskutte fugler. Nå ber han jegere være mer aktsomme.

– De må ha kort avstand, og heller holde tilbake skudd om de ikke er trygge på å treffe ordentlig. Jegere må skjerpe seg for dette er altfor høye tall, sier Fjeld.

Flere hundre sjøfugler ble funnet døde langs kysten av Østfold, Vestfold, Telemark og Agder tidligere i år. Foto: Robert Hansen / NRK

– Må trene før jakta

Norges jeger og fiskeforbund sier til NRK at de er helt enig i at tallet på skadeskutte er for høyt.

De oppfordrer jegere til å trene på skytebanen før sesongen, ikke skyte fra for lang avstand og bruke riktig ammunisjon.

– Jegere må stille seg noen spørsmål rundt avstand før jakta. Det er også en del av vår opplæring. Da vil de ha bedre forutsetninger, sier fylkessekretær i Vestfold Øystein Cock Rønning.

Han mener tallet kan bli lavere ved å unngå å skyte på fugl som ligger i vannet.

– Man skulle kanskje tro det var lettere å skyte på liggende enn flyvende ærfugl, men ligger de i vannet er de ofte mer hardskutte. Vår tommelfingerregel er maks 30 meter avstand på flyvende fugl, og aldri mer enn 25 på liggende.