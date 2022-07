Løke nådde den 8611 meter høye toppen kl 00:37 norsk tid. Han ble den første på toppen av samtlige klatrere som var på vei opp.

Onsdag kveld så det stygt ut. Da var vinden på 35 meter per sekund.

– Turen betyr alt for Frank Løke. Han har trent for dette i lang tid. Det forteller pressekontakten til Løke, Torkjel Haabet.

For litt over ett år siden klatret Løke til topps på Mount Everest. Det å komme til topps på K2 er ansett for å være svært vanskelig og farlig.

Sherpa Tsering Pemba på Mount Everest med Frank Løke mai 2021. Foto: Privat

En av de farligste klatrerutene i verden

Fjellet i Kashmir, på grensen mellom Pakistan og Kina, regnes for å være et av verdens mest krevende fjell å bestige. Ifølge New York Times har nesten en av seks personer på K2 omkommet.

– Jeg vet godt om farene i fjellet. Konsekvensene er veldig drøye, sa Frank Løke til NRK da han pakket ned utstyret i Sandefjord.

På vei opp fortalte Løke at dødsfall ikke er til å unngå.

Turen er lagt opp av profesjonelle sherpaer som tar seg betalt for å få folk opp til toppen. Rundt 200 personer forsøker det samme som Løke denne uka.

Sammen med sherpa Pemba Tashi har Løke først oppholdt seg ved basecamp som ligger 5150 meter over havet. Han var også på K2 for første gang.

I følge pressekontakten er både Frank og Pemba i god forfatning og melder om tilstrekkelig med oksygen. En risikofylt nedstigning til camp 3 står nå for tur, hvor 80% av ulykkene skjer.

Frank Løke med isøks og klatreutstyr han pakket med seg før avreise i juni. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Hedret omkomne

Løke besøkte «K2 memorial place» hele fire ganger før han forlot basecamp. Her hedes alle som har omkommet i ulykker under klatringen med skilt med navn og nasjonalitet. For Løke var det et sted som ga ham energi før ekspedisjonen.

– De har liksom tråkket vei for oss som kommer nå. Dyp respekt for disse menneskene og dette stedet, sa Løke på vei oppover.

Fra Basecamp gikk først turen til camp 1 på mandag. Dette er det første av fire steder hvor fjellklatrerne vanligvis setter opp telt for å spise, sove og hvile.

Turen til camp 1 tok ni timer.

Sov med klatresele

På campen sov Løke med klatreselen festet i et tau på utsiden av teltet.



– Dette er så sykt at han bare må legge bort frykten. Alt er farlig. Det kommer steiner flygende gjennom luften hele tiden. Flere har nesten blitt truffet, sa Løke på vei oppover.

På veien oppover handlet det om å gå mest mulig økonomisk for å spare krefter.

Laget ankom camp 2 tirsdag. Etappen besto av den loddrette fjellveggen «House of Chimney». Turen tok 6 timer.

Sammen med sherpa Pemba Tashi overnattet han her på 6.600 moh. i et lite tomannstelt.

Her var det mye vind. Teltet var forankret i bakken og tre andre steder for at de ikke skulle blåse bort.

Faren for feilvurderinger øker

Frank og sherpa Tashi ankom camp 3 på 7300 meter onsdag. På turen måtte de ta flere stopp. På grunn av den tynne luften måtte de nå bruke oksygenflasker.

Oksygenet Frank og Tashi hadde med seg kunne da vare i 15–16 timer til. Klatrerne må passe på å ha nok til nedturen.

Spørsmålet var da om været ville holde vinden var oppe i 35 meter per sekund.

– Det har blitt så høyt og bratt nå at man slutter å bry seg, sa Løke da.

I denne fasen av klatringen er det mange som blir likegyldige og gjør tekniske feil.

– Spise og sove nå, så går vi for gull i morgen, sa Løke.

Påskestemning på camp 4

Turen til camp 4, 7700 moh., bestod av mye gåing i dyp snø.

De brukte derfor mye krefter og trengte hvile. Mens de var på camp 4 var det påskestemning i fjellet, men det var meldt vind på 35 m/s.

Med slik vind fryser man fort i hjel om man ikke kommer seg i telt.

Den siste etappen er på 900 høydemeter. Den består at et parti med klatring som kalles Bottleneck.

«Den ser jævlig skremmende ut», skrev Frank i en siste oppdatering på vei opp.

Bottleneck ligger 400 meter under toppen med overhengende isblokker. Dette et ekstremt farlig punkt for klatrerne. Rundt dette området har mange av dødsulykkene på K2 skjedd.

Nådde målet

Dagen før avreise fra camp 4 ble svært følelsesladet, forteller pressekontakt Haabet. Da fikk Frank snakket med eldstedatteren Ada over satellittelefon. I følge Frank førte samtalen til mange tårer, og ga enormt med energi. Senere sendte Ada meldingen; “Vi er kjempe glad i deg også❤️kom deg opp også hjem til oss❤️”

Risikabel nedtur

Nedstigningen skjer først til camp 3. Det innebærer høy risiko da de må ha nok krefter igjen. Samtidig kan de ikke vente for lenge på grunn av at været er ventet å bli raskt dårligere.