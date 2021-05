Frank Løke har nådd toppen av Mount Everest

Den tidligere håndballspilleren nådde toppen av Mount Everest natt til tirsdag. 41-åringen oppfylte dermed en gammel drøm.

- Dette er en drøm Frank har hatt i 10-15 år. Han måtte ta denne muligheten nå som den åpnet seg, fortalte kompis og medlem av «Team ActionFrank», sier Torkjel Haabeth, til Nettavisen.

Frank Løke har selv lagt ut en siste oppdatering på Instagram på drøye 6000 meters høyde, før han mistet dekningen på rundt 8000 meter høyde.

Nådde toppen i natt

I en oppdatering på Instagram tirsdag morgen skriver klatreselskapet Ascent Himalayas at den kjente tidligere håndballspilleren Frank Løke nådde toppen av Mount Everest, natt til tirsdag norsk tid.

– Vi vil takke alle guidene, sherpaene og kjøkkenmannskapet for den harde innsatsen de har lagt ned for at denne ekspedisjonen og dokumentaren ble en suksess, skriver de blant annet.

De opplyser samtidig om at alle lagmedlemmene nå er på vei tilbake til camp 4.

- Jeg er veldig lettet og glad på hans vegne. Jeg er kjempestolt av ham. Herregud, det er helt utrolig hva den mannen får til. Han får til det mest han går inn for, sier søster Lise Løke til Nettavisen.

Lise Løke sier samtidig at hun gleder seg til å få vite at broren er trygt nede igjen.