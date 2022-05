Fredag sto Kristin Harila 8463 meter over havet, på toppen av Makalufjellet i Nepal. Hun og teamet brukte 11,5 timer på toppstøtet.

På under en måned har hun besteget seks fjell på over 8000 meter. Finnmarkingen har dermed brutt nok en verdensrekord.

– Vi nådde toppen cirka 10:30 etter 11,5 timer i dyp snø. Heldigvis lite vind. Men det ble en krevende natt, sier Kristin Harila på satellitt-melding på vei ned til base camp.

Hun besteg fjellet kl. 10.40 lokal tid.

Kristin Harila klatret tre av verdens høyeste fjell i løpet av 17 dager. Foto: Per Steinar Moen / Per Steinar Moen

I starten av mai begynte Harila med prosjekt Bremont 14 Peaks. Målet hennes er å klatre alle fjell høyere enn 8000 meter over havet på kortest mulig tid.

Harila har en plan om å være ferdig i starten av oktober i år. Hvis hun klarer det vil hun slå verdensrekorden til Nimsdai.

For det er kun den nepalske klatreren Nimsdai som tidligere har besteget de 14. høyeste fjellene i løpet av en sesong. Han brukte 189 dager i 2019.

Hun har delt opp målet sitt i tre faser. Nå er fase én ferdig.

Det gjaldt å bestige disse toppene i Nepal:

Annapurna I Høyde: 8091 meter over havet. Noe som gjør det til verdens tiende høyeste fjell. Er kjent som et av de farligste fjellene å klatre. Toppen har en dødsrate på 29 prosent. Kristin Harila besteg fjellet 28. april.

Dhaulagiri I Høyde: 8167 meter over havet. Det "hvite fjellet" er det sjuende høyeste i verden. Per 2012 hadde fjellet en dødsrate på 16 prosent. Besteget av Harila 8. mai

Kanchenjunga Høyde: 8586 meter over havet, og er med det verdens tredje høyeste fjell. Fjellet er kjent for å være teknisk utfordrende og har en dødsrate på ca. 20 prosent. Besteget av Harila 14. mai

Mount Everest Høyde: 8849 moh. Besteget 22. mai.

Lhotse Høyde: 8516 moh. Besteget: 22 mai.

Makalu Høyde: 8463 moh. Besteget: 27. mai.



Harila hadde mål om å bestige Mount Everest, Lhotse og Makalu så raskt som mulig. Det klarte hun på fem dager.

For i helga slo hun sin egen verdensrekord for kjappeste kvinnelige klatrer mellom fjelltoppene Mount Everest og Mount Lhotse. Det gjorde hun på 8 timer og 35 minutter.

Hennes tidligere verdensrekord fra 2021 var på 11 timer og 59 minutter.

Ekstremt krevende

President i Norske klatreforbund mener det er en veldig imponerende prestasjon fra Kristin Harila – som nå har klatret seks av verdens høyeste fjell.

– Det er jo nesten litt sjokkerende og spektakulært. Det er en ekstremt krevende øvelse hun har satt seg for å gjøre. Så mange og krevende topper på så kort tid, er helt utenom det vanlige, sier Stein Tronstad.

Men det er ikke å legge skjul på at det er en stor risiko å klatre på høye fjell, ifølge presidenten i Norske klatreforbund.

Stein Tronstad, president i Norges Klatreforbund, er svært imponert over Harilas fysiske prestasjon. Foto: Privat

For i så stor høyde kommer det en masse tilleggsfaktorer som dårlig vær, snø og isras, og i deler av Himalaya: jordskjelv.

– Kroppen blir ikke bare fysisk nedbrutt, men også åndelig nedbrutt. Den mentale prestasjonsevnen svekkes av å være i så tynn luft, sier Tronstad.

Og legger til:

– Det gjør dessverre at dødstallene er ganske store på noen av disse toppene. Kristin har allerede klart den som kanskje er den farligste, Annapurna, men det er risiko forbundet med klatring av alle disse fjellene.

10 dagers pause

Samboeren til Kristin Harila, Karl-Magnus Malinen, har ikke fått pratet med henne enda da hun er på vei ned fra toppen til basecamp.

– Det er jo helt fantastisk. Den utrolig stor prestasjon, sier Malinen.

Etter planen flyr Harila hjem til Norge i morgen og skal være i hjemlandet i rundt 10 dager.

Deretter skal hun til Pakistan for å forberede seg på fase to. Dette er ifølge, Malinen, slik at hun ikke skal få høydesyke.

Kristin Harila på Annapurna base camp. Foto: 8kexpedition

Han ser på det som en lettelse at hun nå er ferdig med fase 1.

– Det er bare en liten sånn forsikring om at hun er god nok til å klare det her på veldig kort tid, sier Malinen.