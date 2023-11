Her kan du lese om: Brannvesenet er forberedt | En grå dag i vente | Snø og snøfokk.

Sandefjord har blitt rammet hardest så langt.

Brannsejef Anne Sofie Heum i Sandefjord sier det har hatt fire oppdrag om vann i hus i natt og i morges.

Det meldes om høyvannstand på Gjekstad.

Det meldes om ekstreme mengder vann på Gjekstad i Sandefjord. Foto: Håkon Lie / NRK

Flere veier har blitt stengt i Vestfold, Østfold og Agders om følge av de store nedbørsmengdene.

Her er veiene som har blitt stengt til nå:

Fylkesvei 3030 Stuen i Sandefjord

Bjølstadtunnelen i Fredrikstad

Høgedalsveien, Fylkesvei 3506 Harebakkenkrysset og Kloppedalsveien på Saltrød i Arendal

Klokken ni meldes det også om store oversvømmelser på E18 Berge i Grimstad, i retning mot Kristiansand.

Politiet i Agder opplyser fredag morgen til NRK at de har fått melding om noen oversvømmelser og kjellere under vann i Arendal.

Brannvesenet opplyser til Agderposten at de har fått meldinger om vann i 10–15 kjellere i Grimstad og Arendal.

Det er ikke meldt om alvorlige hendelser.

Flere veier er stengt i Arendal som følge av oversvømmelser. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Vært ute hele natten

Ved driftssentralen i Arendal kommune har de hatt møte i morgentimen for å gjennomgå natten og planlegge helgen.

Vidar Holmsen Engh i Arendal kommune. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det har vært mannskap ute hele natten, og det har vært noen oversvømte veier som vi har måtte stenge, forteller Vidar Holmsen Engh.

De merker at det oransje farevarselet om flomvarsel har slått til.

– Det har kommet en del snø, som slo over til regn, og det har regnet mye gjennom natten.

– Vi kaller inn ekstra mannskap og ekstra utstyr for å ta de hendelsene som kan komme, som oversvømmelser, ras og liknende.

Videre forteller Engh om høy vannstand i sentrum.

– Vi prøver å få unna det vannet vi har, men det går tregere i overvannssystemet nå. Vi gjør det vi kan for å få det unna og bemanner oss for det.

Brannvesenet er forberedt

Flere oppdrag renner inn til brannvesenet. Blant annet har de rykket ut til et bygg i Hegdalringen i Larvik for å pumpe ut vann.

– Vi har funnet fram regntøyet og er klare for dagen, forteller vaktleder ved Larvik Brannstasjon, Henning Jakobsen.

Vaktleder ved Larvik Brannstasjon, Henning Jakobsen. Foto: Guro Hatlo / NRK

Allerede torsdag begynte brannvesenet å forberede seg. Jakobsen forteller at de har hatt gjennomgang av pumper og vannsugere for å forsikre seg om at alt var klart.

– Til nå så har vi fått flest meldinger om vann i kjellere, men vi ser også noen trafikkulykker som følge av vannplaning og dårlig sikt.

Han anbefaler å kjøre forsiktig.

– Kjør etter forholdene, det er svært dårlig sikt.

Om du allerede har opplevd vannlekkasje finnes det fortsatt tiltak du kan gjøre for å minske skader.

– Fjern ting av verdier og gå til innkjøp av en pumpe, da kan du gjøre litt av jobben før vi kommer, avslutter Jakobsen.

Trampoline under vann i Sandefjord. Foto: Håkon Lie / NRK

En grå dag

Det har kommet en god del nedbør det siste døgnet, kan Meteorologisk institutt konstatere.

Rundt Oslofjorden er det målt 50–60 millimeter enkelte steder. På Sørlandet har det på det meste kommet rundt 50 millimeter.

– Det blir en grå dag i dag også, med nedbør en stor del av dagen mange steder, men antagelig mest nedbør til å begynne med, sier meteorolog John Smiths til NRK:

– Fra midt på dagen ser det ut som intensiteten begynner å avta en del steder.

Fylkesvei 3030 i Sandefjord er stengt på grunn av oversvømmelse. Foto: Håkon Lie / NRK

Oransje farevarsel om flom gjelder fortsatt for Agder, Telemark og Vestfold.

Konsekvensene kan bli omfattende oversvømmelser, flomskader, stengte veier og bruer, samt overvann i tettbygde områder.

Trafikkoperatør Rune Aamodt ved Vegtrafikksentralen, opplyser at det på Sørlandet har vært en del utfordringer med oversvømmelser av veiene i løpet av natten, men at vaktmannskap har klart å lede vannet bort.

– På E18 i Vestfold og Telemark er det tidlig fredag bar og våt vei med greie kjøreforhold, sier Aamodt.

Store vannmengder utenfor butikken på Østerøya i Sandefjord fredag morgen. Oversvømmelse i Gjekstad i Sandefjord. Vinden har tatt godt takk og ført til veltede trær. Bildet er fra Skien sent torsdag kveld. En bil kjørte inn treet, og sjåføren ble kjørt til legevakt for undersøkelser etter ulykken. Snøgrensa i Agder. Vinteridyll i indre bygder, her fra Åmli i Agder. Det hører med til sjeldenhetene at det kommer så mye snø i fjellet tidlig i november. Bildet er fra en terrasse på Hovden Regn og atter regn i Risør torsdag kveld. Høy vannstand i gjestehavna i Kristiansand fredag morgen. Torsdag sørget ansatte i ingeniørvesenet i Kristiansand for å rense sluker og rister for løv og kvister i håp om å redusere faren for oversvømmelser. På vei til barnehagen i kristiansand.

Snø og snøfokk

Innover i landet ligger det snø på mindre veier.

I fjellet blåser det kraftig, og det dannes snøfokk. Dette gjelder spesielt i området Hovden-Haukeli.

På Haukelifjell ble det innført kolonnekjøring torsdag kveld. Fredag morgen var det igjen fri ferdsel.

Gult farevarsel gjelder også for områder langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge.

I Nordland er det lørdag fare for lokalt svært kraftige vindkast på 35–40 meter i sekundet fra øst, og full storm utsatte steder.

Farevarsler for fredag og framover Ekspander/minimer faktaboks Oransje farevarsel for flom: kystnære strøk i Agder, Vestfold og Telemark. Pågår og gjelder til ubestemt tid.

Gult farevarsel for mye regn: Ytre strøk av Agder. Pågår og gjelder til fredag kl. 17.

Gult farevarsel for snø: Indre strøk av Østlandet. Gjelder fra midnatt fredag til midnatt lørdag.

Gult farevarsel for snøfokk: Deler av fjellet i Sør-Norge. Pågår og gjelder til lørdag morgen.

Gult farevarsel for is: Nordlige deler av Trøndelag. Gjelder fra fredag kl. 17 til midnatt lørdag.

Gult farevarsel for jord, sørpe- og flomskredfare: Deler av Sør- og Østlandet. Pågår og gjelder til fredag kl. 20. I tillegg er det sendt ut flere gule farevarsler om kuling. Kilde: yr.no

