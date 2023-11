Ventar snøvêr: – Er du ikkje rusta for snøføre, har du ingenting på vegane å gjera

Sesongens fyrste snø på måndag skapte lange køar og ei rekke trafikkuhell på Aust- og Sørlandet.

Og i dag er det venta at både snø og is bringar med seg vanskelege køyretilhøve i aust, sør og vest.

Sidan trafikkaoset på måndag delvis oppstod på grunn av bilistar med sommardekk, er pressemeldinga frå NAF tydeleg denne runda med uvêr:

– Er du ikkje rusta for snøføre, har du ingenting på vegane å gjera.

Snøfokk i Sør-Noreg

Frå og med onsdag kveld er det meldt kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Noreg, med kraftig vind og periodar med snø. Dette gjeld særleg vestsida av fjellet, sør for Finse.

Uvêret kan føra til snø i vegbanen, kolonnekøyring og stengde vegar. Fyrst om dagen på torsdag vil vêret gå over til mindre vind og snøfokk.

Medan det er snøfokk fjellet, er det også venta snø på låglandet.

SNØ: Statsmeteorolog John Smits seier det er venta gult farevarsel for snøfokk i sørlege delar av Austlandet. Foto: Tore Meek / NTB

Statsmeteorolog John Smits fortel at det i det sørlege Austlandet kjem til å koma mykje snø i løpet av dagen.

– Det vert snø mange stadar i det sørlege Austlandet som igjen kan føra til utfordrande køyretilhøve seinare på ettermiddagen, seier han.

Førebur seg

Statens vegvesen og fylkeskommunane, saman med politi, har onsdag hatt møte om korleis dei kan vere så førebudde som mogleg.

– Den informasjonen vi sit på akkurat no er at vi veit ikkje kva som kjem til å treffe oss, seier avdelingsdirektør i Statens vegvesen for drift og vedlikehald, Tore Jan Hansen.

Tore Jan Hansen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen for drift og vedlikehald. Foto: Statens vegvesen

Måndag sperra eit vogntog E18 like ved Telemarkporten. Fleire menneske stod mange timar i stilleståande kø. For å unngå same situasjon, har Statens vegvesen gjort nokre grep.

– Der har vi no tilgjengeleg ein hjullastar klar til å trekkje, viss vi skulle hamne i same situasjon igjen.

Han fortel vidare at politiet vurderer også om dei vil setje på ein eigen patrulje som vil lóse fram bergingsbil viss det skulle bli ein aktuell situasjon.

– Vi er heilt avhengig av at bergingsbil kjem fram til den proppen som eventuelt er, anten det er ein skadestad eller ein tungbil som sperrar vegen, fortel han.

Trafikantane må vere ekstra obs

Hansen poengterer at uansett vêrsituasjon har bilistane eit sjølvstendig ansvar.

– Vi får ikkje brøyta medan snøen er i lufta og vi får ikkje gjort all verdsens før vêrsituasjonen er der.

Statens vegvesen har sendt ut ei pressemelding der dei ber trafikantane vere ekstra obs det kommande døgnet.

Hansen seier til NRK at det ikkje berre er snakk om om ein har vinterdekk eller ikkje. Men måten det blir køyrd på, og om ein faktisk må ut og køyre.

Vi klarer ikkje dette åleine, seier han.

– Bilisten må ta sitt ansvar og ta forholdsreglar. Vurder behovet for køyring og ikkje minst køyre mønsteret, poengterer han.

Oppfordrar til å bruka broddar

Det er venta vanskelege køyretilhøve grunna is i delar av Agder, Hordaland og Rogaland.

Difor oppfordrar også Meteorologisk institutt folk i områda til å bruka broddar.

– Det er ein nedbør på gang sørfrå mot Agder og sørlege Vestlandet. Det begynner som snø litt inn ifrå kysten, men så stig temperaturen og nedbøret går over til regn. Me har ute eit farevarsel at det kan vera regn som fryser på kald bakke i delar av Rogaland, Vestland fylke og vestlege delar av Agder, seier Smits.

Men snøvêret varer ikkje lenge på låglandet og i sør, legg meteorologen til.

Allereie i morgon kjem snøen til å regna, medan det elles i indre og høgare strøk skal halda fram med å snø.

Røde Kors står klare

I kaoset som oppstod ved Telemarksporten måndag, vart Røde Kors varsla av politiet med å hjelpe evakuering av bilistar som hadde stått i kø i opptil ni timar.

– Vi har ikkje vore borti den typen oppdrag dei åra eg har vore her, fortel Stian Tangen, operativ leiar i Porsgrunn Røde Kors Hjelpekorps.

Stian Tangen er operativ leiar i Porsgrunn Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Tangen fortel at dei er førebudde og står klare viss dette skal skje igjen.

– Vi førebur oss internt med å bruke dei ressursane som krevst. Vi har ATV og har beredskapsambulanse som er på bemanning.

Røde Kors har også høve til å etablere eit evakuerings- og pårørandesenter på huset.

– Vi har ei eiga omsorgsgruppe som har beredskapsvakter, som kan vere behjelpeleg med mat og drikke viss det trengst. Vi står klare heile tida.