Vestfoldbanen stengt etter masseutglidning i Drammen

Bane Nor skriver på sine nettsider at det er stengt mellom Drammen og Sande grunnet utglidning og større vannmengder.

De kommer med en ny oppdatering kl. 17:00.

Ifølge en passasjer fikk de beskjed av en Vy-ansatt om at strekningen ikke åpnes igjen i løpet av dagen.

Jorunn Westhrin og barnebarnet Clara (10) står og venter på Sande stasjon. Foto: Privat

Jorunn Westhrin, som er passasjer på toget, forteller til NRK har snakket at de fleste fortsatt på toget. De fikk beskjed over høyttaleranlegget at det har vært en masseutglidning i Kobbervikdalen i Drammen.

Passasjerene skal ha fått beskjed om at Vy har bestilt busser for å ta dem videre.