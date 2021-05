Foreldrene får støtte, men henter ikke barnas briller

Hos optiker Marianne Eeg Tunes i Bryne ligger det ferdige briller som skulle vært på nesen til et barn. Men det kommer ingen og henter dem. Pengene er antagelig brukt på noe annet.

Støtten til barnebriller går rett på foreldrenes konto. Slik var det ikke før.

BEKYMRET: Optiker Marianne Eeg Tunes er bekymret for barna som ikke får brillene sine. Foto: privat

Optikeren forstår at det kan være vanskelige valg for foreldrene. Hun har snakket med noen av dem. Andre svarer ikke på telefon.

– Kanskje må de velge mellom brillene og nye vinterstøvler. Eller en strømregning, sier hun. Hun skulle ønske at foreldrene slapp slike valg.

Tunes er ikke den eneste som har briller på vent. Flere optikere sier det samme. Noen har begynt å ta betalt allerede ved bestilling, selv om reglene ikke krever det.

Før gikk regningen på briller til barn rett fra optiker til Nav. Nå må foreldrene søke om støtte og pengene går til dem. Så må de betale optikeren.

Ikke alle gjør det.

Billigste brille sparer millioner

I 2020 ble det innført nye regler for støtte til barnebriller. Det gis fortsatt støtte, men det er en makspris på 1200 per brille. I spesielle tilfeller kan det gis 2400 kroner.

Hvis man oppfyller kravene.

MAKSPRIS: Støtten til barnebriller er på maks 1200 kroner. Velger man dyrere briller, må det betales privat. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Regjeringens forklaring på hvorfor de måtte kutte støtten, er at mange kjøpte for dyre briller og sendte regningen til staten.

På ti år ble utgiftene til brillestøtte tredoblet fra 70 til 215 millioner kroner. I snitt kostet brillene før endringen 3600 kroner. Nå er støtten altså bare en tredel av det.

– Det skal være nok til den rimeligste, men hensiktsmessige brillen, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da forslaget kom.

Tall fra Nav viser at færre barn får støtte til briller nå. I 2019 fikk Nav mer enn 60.000 søknader. I 2020 var det tallet nesten halvert.

Søknader om brillestøtte 2019 60 179 2020 35 267

Tallene for januar og februar i år er under 4000 søknader. Så i år kan det blir enda færre. Til tross for at nå er også brillebrukere over 18 år inkludert.

Tror problemet er lite

Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav sier at de ikke har noen oversikt over om briller hentes eller ikke.

VIL SJEKKE: Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav sier de ikke har hørt om problemet med briller som ikke blir hentet.

– Vi har gjort en risikovurdering av denne utbetalingsmåten og har vurdert at det er svært lav risiko for at foreldre velger å bruke tilskuddet til andre formål når barnet faktisk har behov for briller, sier han.

Men Nav vil vurdere om de skal ta opp problemet med Norges Optikerforbund.

BEKYMRET: Barna trenger brillene, sier generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Thorvald Haugo. Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Der er Hans Thorvald Haugo generalsekretær. Han er bekymret for de barna som ikke får brillene sine.

– Å la barn gå uten disse brillene kan påføre dem synsproblemer for resten av livet, noe som kan påvirke læring og mestring, jobbvalg og det sosiale.