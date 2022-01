Før snudde folk i døra av denne vaksinen – nå vil de fleste ha den

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uken vaksinerte Porsgrunn for første gang flere innbyggere med Moderna-vaksinen, enn andre tilgjengelige varianter.

– Bare for noen måneder siden snudde folk i døra hvis vi tilbød Moderna. Det ville de ikke ha, sier Lene Lindflaten, vaksinekoordinator i Porsgrunn kommune.

NY TREND: Vaksinekordinator i Porsgrunn kommune, Lene Lindflaten, forteller at før så snudde folk i døra da de vaksinerte med Moderna, nå vil folk gjerne ha Moderna fremfor Pfizer. Foto: Britt Boyesen / NRK

Nå opplever hun at folk ønsker denne vaksinen som boosterdose.

– Jeg tror en medvirkende årsak er at ulike myndighetspersoner har gått ut og framsnakket Moderna.

Helge Flaten har fått med seg dette. Han kommer nyvaksinert og fornøyd ut av vaksinasjonssenteret i kommunen.

– I dag har jeg valgt Moderna, fordi den inneholder litt flere virkestoffer enn Pfizer. Også har jo Camilla Stoltenberg sagt at hun ville valgt Moderna som vaksine nummer tre. Da tenkte jeg at det var et godt valg.

MODERNA: Helge Flaten har valgt å ta Moderna som en boosterdose. Dette fordi den skal inneholde flere virkestoffer. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

God beskyttelse

I desember gikk direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, ut i VG og sa at hun selv ønsker Moderna som en boosterdose.

Lindflaten vil ikke mene at Moderna er bedre enn Pfizer på runde tre.

– Men jeg kan si så mye som at Moderna viser seg å ha en veldig god effekt mot de nye virusvariantene. Det er en høypotent vaksine, altså en litt kraftigere vaksine.

Hun er tydelig på at de anser både Pfizer og Moderna som to gode alternativer.

Kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim forteller at de foreløpige dataene de har på Moderna viser en høyere mengde antistoffer etter en tredje dose, hvis de tidligere har tatt to Pfizer.

Anbefaler dere folk å ta Moderna som en tredje dose?

– Vi anbefaler ikke direkte, men til de som spør, svarer jeg Moderna. Det valgte jeg selv også, sier Opheim.

Økt pågang flere steder

Også i Tromsø, Stavanger og Trondheim merker de økt pågang av folk som har et klart ønske.

– Vi har merket en økt etterspørsel etter Moderna, sier Kamilla Thorsteinsen, vaksinekoordinator i Tromsø kommune.

Hun viser til Camilla Stoltenbergs utspill som mulig grunn til at etterspørselen har økt.

I bydelene Ullern og Vestre Aker i Oslo har de derimot ikke merket en økt pågang av Moderna.

– Hos oss er det foreløpig flere som ønsker Pfizer. Vi har ikke merket noen stor endring etter uttalelsene fra Camilla Stoltenberg, sier leder av vaksinesenteret i Ullern og Vestre Aker, Anita Solberg Siversen til NRK.

Kan bli nødt til å kaste

Dersom alle velger Moderna kan kommunen måtte kaste Pfizer-vaksiner, siden disse ikke kan fryses ned.

De har en holdbarhet på en måned etter at kommunen har mottatt vaksinene.

– Vi har ikke samme problem med Moderna, da disse kan fryses, sier Thorsteinsen i Tromsø.