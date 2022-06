Flyttet gutt hjem til morens kaos: – Gambler med barns liv

– Det er vondt å lese. Det er ganske tydelig for meg at barns beste ikke har vært førende. Vi trenger at det blir færre av disse sakene, ikke flere.

Leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), blir opprørt over å lese saken om den lille guttens skjebne.

Vil stille tydelige krav

Femåringen var i et fosterhjem der han var trygg og elsket. Men på grunn av konflikt med barnevernstjenesten valgte fosterforeldrene å si opp oppdraget.

Det førte igjen til at barnevernet i Larvik flyttet gutten hjem til moren, som var tydelig på at hun ikke var i stand til å ta seg av ham på dette tidspunktet.

Venstre vil ta initiativ til at myndighetene får bedre oversikt og kontroll med barnevernstjenestene i kommunene.

Almeland mener det må stilles tydelige krav til barnevernstjenestene.

– Det må skapes gode, forutsigbare avtaler. En fosterfamilie må vite på hvilke vilkår man blir en fosterfamilie. Så må ikke forutsetningene endres underveis.

Målet må være at slike historier ikke skal gjenta seg, sier Almeland.

– Vi kan ikke tillate oss at det offentlige gambler med barns liv på denne måten, eller at hjelpen som gis er så forskjellig fra kommune til kommune.

NRK har igjen vært i kontakt med kommunedirektør Jan Erik Norder i Larvik kommune. Han sier at kommunen ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer til denne saken.

Tidligere har kommunen, ved barnevernsleder, uttalt at det er barnets beste og behov som alltid er styrende for deres vurderinger.

– Føler seg rettsløse

Silje Hjemdal (Frp) sier at saken er et eksempel på at barn blir kasteballer på bakgrunn av konflikter mellom barnevernstjeneste og fosterhjem.

Nå mener hun det haster å finne gode løsninger for å unngå at fosterbarn flyttes unødvendig.

Medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Silje Hjemdal (Frp) forventer at regjeringen tar grep for å hindre at barn blir kasteballer i fosterhjemssystemet. Foto: Ida Yasin ANdersen / NRK

– Ingen barn skal risikere en tapt barndom fordi man føler seg som kasteball eller en økonomisk belastning i sin kommune.

Frp-politikeren har sendt skriftlig spørsmål til statsråden. Nå forventer hun at barne- og familieministeren kommer med tiltak på fosterhjemsfeltet.

– Jeg forventer at hun leverer noe konkret på hva man kan gjøre for å styrke fosterhjemmene. Man kan ikke bare sitte og vente på utvalg, utredninger og andre prosjekter.

Bekymret

Saken gjør inntrykk på barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Hun er bekymret over at barn i fosterhjem blir flyttet for mange ganger.

– Det er mange ting i barnevernsfeltet en må ta fatt i for å få bedre kvalitet. Det kan være enkelthendelser, men det kan også være systematisk svikt på et område. Vi må sikre at systemet gjør det slik at man kan unngå flere flyttinger enn nødvendig.

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe (Sp) sier at hun er i gang med et arbeid for å styrke fosterforeldres rettigheter. Foto: Morten Waagø / NRK

Toppe er klar på at barn skal få det samme gode og forutsigbare tilbudet uansett hvor de bor i landet.

Nå vil hun sikre bedre rettigheter for barn og fosterforeldre.

– Vi har satt i gang et arbeid for å se på hvordan vi kan styrke fosterforeldres rettigheter, både partsrettigheter, men også de økonomiske rettighetene, som vi vet ofte er en kime til konflikt.