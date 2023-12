«De ansatte bekrefter at de ikke alltid har kapasitet til å besøke alle fosterbarna så ofte som nødvendig, og forklarer at dette skyldes underbemanning og kapasitetsproblemer.

I perioder må de gjøre strenge prioriteringer basert på risikovurderinger.

Flere av de ansatte påpeker at når de pålagte oppfølgingsbesøkene ikke blir gjennomført, så øker risikoen for at barnevernstjenesten ikke fanger opp utfordringer i fosterhjemmet. Dette bildet gjenspeiles i de 10 sakene vi har lest.

Fire av sakene oppfyller lovkravet mht. antall besøk i perioden fra og med 2021 til sommeren 2023.

Tre av sakene har for få besøk i deler av perioden, mens tre saker har for få besøk hvert år.

De fire sakene som har fått tilstrekkelig antall besøk gjennom hele perioden, kjennetegnes av at oppfølgingen fremstår som helhetlig og tilpasset den enkelte fosterfamilien.» (fra rapporten til Statsforvalteren etter tilsynet i Bodø)