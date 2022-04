Helsetilsynet slår alarm: – Noe er galt med det norske barnevernet

Om du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, blir du oppfordret til å melde fra til barnevernet.

Men en landsomfattende gransking viser at 9 av 10 kommuner det er ført tilsyn med ikke undersøker disse bekymringsmeldingene godt nok.

Av 52 barneverntjenester bryter 47 av dem loven.

Omsorgssvikt

Camilla Josefin Hansen vokste opp i et hjem der hun ble utsatt for grov omsorgssvikt. Da barnevernet kom på banen etter mange år, ble hun ikke trodd.

– Mamma skjerpet seg jo veldig når de var på besøk. Så de fikk ikke noe reelt inntrykk av hvordan ting var hjemme.

Ifølge Camilla dekket moren over problemene og latet som at alt var fint. Etterpå fikk Camilla huden full av kjeft.

Camilla ble kastet ut hjemmefra som 15-åring. Først da fikk hun hjelp fra barnevernet. Foto: Privat

Først da moren kastet henne på dør som 15-åring fikk hun plass i fosterhjem.

– Jeg har gått 14 år i behandling. Så det har jo hatt store konsekvenser. Det er derfor jeg ikke fungerer i jobb og sliter med mye senvirkninger.

Camillas foreldre vet at NRK omtaler historien. Moren er enig i at datteren burde fått hjelp mye tidligere.

Dette er ikke en enkeltstående historie. Skjebner som Camillas kan være konsekvensen når barnevernet svikter, mener Helsetilsynet.

– Noe er galt

I to år har statsforvalterne gransket barnevernstjenester de er bekymret for, på oppdrag fra Helsetilsynet.

Granskingen viste at de ikke bekymret seg uten grunn.

Bekymringsfulle forhold blir ikke tilstrekkelig undersøkt. Tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om Skiptvedt kommune

Nesten 40 prosent av barnevernstjenestene i landet er satt under lupen. 90 prosent av dem brøt loven.

Helsetilsynet har aldri sett en så høy andel lovbrudd i sine landsomfattende tilsyn.

Helsetilsynets gransking av barnevernet Ekspandér faktaboks Statsforvalterne har gjennomgått totalt 90 barneverntjenester i et landsomfattende tilsyn som har pågått i 2021-2022. I 47 av 52 tilsyn ble det avdekket lovbrudd. (Det er disse tilsynene vi har basert vår artikkel på.)

I tillegg er det funnet lovbrudd i 33 av 38 såkalte egenvurderinger. Det innebærer at barneverntjenestene gjorde egenvurderinger med veiledning og oppfølging av statsforvalteren.

Totalt er det funnet lovbrudd i 80 av de 90 barneverntjenestene som er undersøkt.

Avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Børge Tomter, synes det er urovekkende.

– Dette viser at det er noe galt med det norske barnevernet. Kvaliteten er ikke er god nok når vi ser en så grunnleggende svikt.

Avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Børge Tomter, er bekymret for det norske barnevernet. Foto: JON PETRUSSON / NRK

De som leder barnevernstjenestene har ikke god nok oversikt, og klarer ikke å korrigere feilene de gjør, forklarer Tomter.

– Katastrofalt for barna

Barnevernets undersøkelser avgjør om barn som har det dårlig hjemme får hjelp eller ikke.

– Instansen som skal fange opp de mest sårbare barna klarer ikke å fange dem opp. For de barna det gjelder kan det få katastrofale konsekvenser på sikt, sier Tomter.

Tilsynsmyndighetene har konkrete eksempler på hva som skjer når undersøkelsene ikke er gode nok.

– Konsekvensen er at barna blir gående for lenge uten å få hjelpen de trenger. Jo lengre de lever i vanskelige omsorgssituasjoner, jo dårligere blir prognosen for å kunne hjelpe dem senere.

Mangelfulle undersøkelser Det som er gjennomgående, er at undersøkelsene på en eller annen måte er mangelfulle. Altså at de ikke har gjort en god nok jobb i undersøkelsen.

Altså at de ikke har gjort en god nok jobb i undersøkelsen. Tema for bekymringsmeldingen er ikke undersøkt.

Det mangler faglige vurderinger. Barn blir ikke hørt Barna får ikke sagt sin mening. Deres stemme blir ikke vurdert når saken vurderes.

Dermed får ikke barnevernet et godt nok grunnlag for å gjøre en vurdering av hva som er barnets beste. For dårlig informasjon Barn og familier får ikke den informasjonen de har krav på i undersøkelsen av en bekymringsmelding. Ledere uten oversikt Rutiner følges delvis, eller ikke. Ledere klarer ikke å fange det opp. Dermed blir det den enkelte saksbehandler som står inne for kvaliteten, og ikke barneverntjenesten som sådan. Det blir Lotto om du får en god saksbehandler.

Kommunene som er undersøkt er valgt ut etter en risikovurdering gjort av statsforvalterne. Kilde: Tilsynsrapporter fra landsomfattende tilsyn/Børge Tomter/Statens helsetilsyn

For ti år siden gjennomførte Helsetilsynet et lignende tilsyn. Den gang var det også en høy andel lovbrudd. I dette tilsynet er det enda verre.

– Dette er så alvorlig at her er det grunn til å virkelig slå alarm.

Tomter mener kommunedirektører og politisk ledelse i den enkelte kommune må ta ansvar.

Han er også klar på at sentrale offentlige myndigheter nå må se på virkemidler for å bedre situasjonen raskt.

Risikoen blir dermed for høy for at barn og familiers behov for hjelp ikke fanges opp og/eller at hjelpen ikke er til barnas beste. Tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Innlandet om barnevernet i Tynset kommune

Brøt loven

Barnevernstjenesten i Kragerø og Drangedal er blant dem som får kritikk etter det landsomfattende tilsynet.

Helsetilsynet går så langt som å kalle det styringssvikt.

Styringen ved tjenesten har ikke oppdaget og/eller forhindret lovbruddene i sakene som vurderes å være gjennomført på en uforsvarlig måte. Statens helsetilsyn om barnevernet i Kragerø og Drangedal

Barnevernstjenesten sørget ikke for forsvarlig gjennomføring av alle undersøkelser. Relevante vurderinger underveis i undersøkelsen ble ikke dokumentert.

Kommunedirektør i Kragerø, Dag Willien Eriksen, innrømmer at det ikke var godt nok.

– Vi klarte ikke å holde tidsfrister, og til en viss grad hadde vi ikke god nok kvalitet i tjenesten. Det er selvfølgelig ikke greit.

Siden tilsynet ble gjennomført har kommunen jobbet for å rydde opp. De har fått ekstern hjelp, og de har innført nye rutiner.

– Nå føler jeg vi er oppe og går på et veldig godt nivå, sammenlignet med hva vi var for et par år siden. Veldig mye har blitt veldig mye bedre, på relativt kort tid.

Ønsker bedring for andre

Camillas liv vil alltid være preget av oppveksten, men hun håper at andre barn kan få bedre hjelp enn hun fikk.

– Jeg håper at andre barn kan få hjelp før. At de kan klare å være i jobb. At de kan slippe å ha med seg så mange sår inn i voksenlivet og få lov til å være litt mer barn.