Flere sykehus går tilbake i grønn beredskap

Sykehuset Telemark nedjusterer beredskapsnivået i forbindelse med koronasituasjonen. Det sammen gjelder Sykehuset Østfold. Det betyr at nivået endres fra gul til grønn beredskap.

Også Sykehuset i Vestfold bekrefter at de går tilbake til grønn beredskap fredag, og at planlagte operasjoner starter fra mandag.

Torsdag ettermiddag melder Ahus og Oslo universitetssykehus at de går tilbake til grønn beredskap, som betyr en mer normal drift for en periode.

Oslo universitetssykehus opplyser på sine nettsider at de har fått på plass gode planer for ytterligere opptrapping av kapasiteten for covid19-pasienter når neste runde kommer.

– God kontroll

– Vi har god kontroll på situasjonen. Det er lenge siden vi hadde siste påviste tilfelle på en pasient inne på sykehuset, sier administrerende direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, til NRK.

Han forteller videre om en rolig påske, og at de har lagt gode planer for å øke aktiviteten. Da er det naturlig å senke beredskapsnivået, ifølge Rønning.

Torsdags morgen sa helseminister Bent Høie at han ønsker sykehusene tilbake til normal drift, samtidig som koronaberedskapen skal opprettholdes.

Godt forberedt på flere pasienter

Rønning er klar på at de vurderer situasjonen fortløpende. Og at de raskt vil kunne øke beredskapen dersom situasjonen tilsier det. Sykehuset har også flere i beredskap til å ta imot pasienter med koronasmitte.

Det vil fremdeles være strenge smitteverntiltak og besøkskontroll ved sykehuset i lang tid framover.

Sykehuset fortsetter med opplæring av ansatte for å være best mulig rustet framover. Opplæring vil være viktig med tanke på framtida, og dette er kompetanse som sykehuset vil ha behov for også senere, ifølge sykehusdirektøren.

Hvordan driften skal gjenopptas framover, jobbes med nå. Inntil videre vil sykehuset beholde driftsmodellen hvor Notodden sykehus er et akuttkirurgisk sykehus for hele Telemark.

Rønning sier det trolig ikke vil være mulig å ta driften helt tilbake på normalt nivå, men tror de vil ligge på mellom 80 og 85 prosent normal drift. Det betyr at en del pasienter kan forvente innkallinger til konsultasjoner og inngrep i nærmeste fremtid.

Endringer også i Østfold

Sykehuset Østfold endret fra gul til grønn beredskap fra torsdag klokka 12.

– Det innebærer at vi gir et signal om at vi har kontroll og at det er ingen forventning om at vi får mange pasienter med covid-19 inn i sykehuset de nærmeste ukene, sier Hege Gjessing. Hun er administrerende direktør og beredskapssjef ved Sykehuset Østfold.

Gjessing understreker at sykehuset kommer til å ha beredskapen som før, men planlegger for en økning mot mer normal drift, der flere vanlige pasienter kan komme tilbake til sykehuset. De omfattende smitteverntiltakene fortsetter uten endring inntil videre.

– Helt normalt blir det ikke?

– Nei, ikke helt normal drift. Vi vil fortsette med møter og beredskapsledelse, bare mer sjeldent. Vi er klar over at det fortsatt er en spesiell situasjon, og det er usikkert hvordan covid vil utvikle seg de nærmeste månedene.

Sykehusdirektøren sier at flere pasienter nå blir kontaktet, og for noen vil telefonkonsultasjoner fungere bra. Men sykehuset bestreber seg på å ha flere pasienter inne til time.

– Hva er situasjonen nå på korona-pasienter?

– Nå er vi i en god situasjon, vi har ti pasienter inneliggende, og ingen på intensiv. Det er vi veldig glade for, det er en fin nedgang, og det er ikke veldig mye korona i nedslagsfeltet vårt, sier Gjessing.