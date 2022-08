Fjerner omstridt tilsetningsstoff: – Vi ønsker å være føre var

Ta en titt i kjøleskapet ditt. Hva finner du der? Har du kanskje leverpostei? Skivet bacon? Eller kokt skinke?

Til nå har disse produktene inneholdt et tilsetningsstoff kalt karragenan, også kjent som E407.

Snart er den tid forbi. Men hvorfor kutter de norske matprodusentene ut dette stoffet?

– Ønsker å være føre var

Nortura er bøndenes eget selskap. De har Prior og Gilde som sine største merkevarer. Nå er selskapet snart i mål med å fjerne tilsetningsstoffet fra sine matvarer.

Karragenan er allerede tatt bort fra alle produkter fra Prior, samt alle posteier, skivet bacon og enkelte skinker fra Gilde.

Nå gjenstår bare påleggsskinker, smårettskinke og smårettbacon fra Gilde.

– Denne høsten ser det ut som at karragenan vil være helt ute av vår produksjon, sier fagsjef for ernæring i Nortura, Guro Waage.

Guro Waage, fagsjef for ernæring i Nortura. Foto: Nortura

Tilsetningsstoffet utvinnes av rødalger og brukes som et bindemiddel i mange matvarer. Det er fullt lovlig å bruke, men ganske omstridt.

Flere dyrestudier har pekt på at det har ført til endring i tarmfloraen hos blant annet mus.

– Vil det si at dere vedgår at dere har brukt et tilsetningsstoff som kan være helseskadelig?

– Først de siste årene har det kommet studier som viser en potensiell negativ effekt på tarmhelsen. Derfor ønsker vi nå å være føre var, og ta det helt ut av våre produkter, sier Waage.

For at ikke forbrukerne skal merke noen forskjell, har selskapet funnet et alternativ til stoffet. Det heter Tapiokastivelse, og er ikke et e-stoff.

Flere kutter det ut

Karragenan er tilsatt i alt fra iskrem, sjokolademelk, puddinger og geleer, til prosesserte kjøttvarer.

Nortura er ikke alene om å gjøre en jobb for å fjerne tilsetningsstoffet.

Tine har som mål å fjerne stoffet fra alle sine produkter innen utgangen av 2023. Ifølge Dagsavisen har meieriene allerede fjernet det fra sjokolademelken.

Diplom-Is er, ifølge Aftenposten, også i gang med å teste ut nye tilsetningsstoffer i iskrem.

– Ingen vil tviholde på stoffet nå

Mage-tarmforbundet har lenge kjempet for å få fjernet stoffet, som de mener det er grunn til å være bekymret for.

Generalsekretær Mads Johansson applauderer matprodusenter som kutter stoffet.

– Det ser vi som veldig positivt, at man ikke venter på et forbud før man tar grep. Det er stor risiko, tenker vi, dersom stoffene er farlige, sier han.

Generalsekretær i Mage-tarmforbundet, Mads Johansson. Foto: LMF

At flere norske matprodusenter nå ser på mulighetene for å kutte ut det omstridte tilsetningsstoffet, mener Johansson er et tegn på forbrukermakt.

– Ingen vil stå sist i rekka og tviholde på dette stoffet nå. For det er et ønske blant forbrukerne, og særlig vår målgruppe, at dette stoffet tas ut.

Johansson oppfordrer alle matprodusenter til å lete etter muligheter for å fjerne stoffet.

– Konsekvensene er altfor store, hvis det viser seg at dette stoffet er farlig for mennesker. Noe veldig mye tyder på at det kan være, understreker han.