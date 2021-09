Flere matprodusenter vurderer stans i bruk av populært e-stoff

Stoffet det er snakk om bærer navnet karragenan (E407). Ekstraktet er basert på rødalger, og benyttes i en rekke matvarer. Deriblant flere typer meieriprodukter, desserter og kjøttpålegg.

Kort sagt – mat du finner ulike varianter av i mange norske hjem.

Det er det ikke alle som er like begeistret for.

Mener det kan være uheldig for tarmsystemet

Rundt 15 prosent av Norges befolkning sliter med irritabel tarm.

I tillegg ligger vi på verdenstoppen i utbredelsen av såkalt inflammatorisk tarmsykdom. En kronisk betennelse i tarmen, som i fagmiljøene gjelder sykdommene Crohns og ulcerøs kolitt. Dette ifølge Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF).

Nylig sendte foreningen en bekymringsmelding om bruk av flere vanlige tilsetningsstoffer til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

De frykter at flere av stoffene kan være helseskadelig for mennesker, og trekker frem nettopp karregenan som en av «verstingene» i klassen.

– Dette er stoffer som er å finne over alt egentlig, sier generalsekretær i LMF, Mads Johansson.

Mads Johansson, generalsekretær i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF). Foto: LMF

Han mener vi vet altfor lite om stoffene til at det kan brukes i den skalaen det gjør i dag.

Studier på både dyr og mennesker, tidligere omtalt av Forskning.no, har blant annet pekt mot at stoffet kan gi betennelse og tilbakefall i de tidligere nevnte sykdommene.

– Når dyrestudier viser at disse tilsetningsstoffene kan fremme tarminflammasjon, mener vi det burde bli tatt på alvor, sier Johansson.

De etterlyser ikke nødvendigvis et umiddelbart forbud, men at det burde utvises større forsiktighet enn det de mener er tilfelle i dag.

LMF har blant annet laget et opprop hvor de krever at matvareprodusentene slutter å bruke de omtalte stoffene, inntil man er helt sikre på om de er trygge for mennesker.

Oppropet har fått over 4000 signaturer.

– Vi ønsker et føre var-prinsipp. Det er jo normalt dyrestudier som blir brukt for å godkjenne et tilsetningsstoff. Da mener vi det samtidig burde tillegges stor verdi når man finner potensielt skadelige effekter, sier Johansson.

Karragenan finnes i vanlige produkter som pålegg og ulike typer drikke. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Matsminke

Matviter og ernæringsbiolog Marit Kolby mener LMF har gode grunner til å være bekymret. Hun er høyskolelektor og forsker ved Bjørknes Høyskole.

– Karragenan er ikke nødvendig for å lage trygg og sunn mat. Vi kaller det matsminke. De er der for å gjøre produktene mer attraktive, sier hun.

Marit Kolby, høyskolelektor og forsker ved Bjørknes Høyskole. Foto: Thomas Xavier Floyd / Sjo og Floyd

For det som i utgangspunktet høres ut som et sunt sjømatprodukt, kan være uheldig for oss, mener Kolby.

– Man ser også risikofaktorer for utvikling av diabetes type 2. Så dette gjelder en større gruppe.

Vurderer å stanse bruken

NRK har vært i kontakt med flere større matvareprodusenter, som opplyser at de følger nøye med på diskusjonen. Flere vurderer å ta karragenan helt ut av produksjonen.

– Vi er nå i gang med å gå gjennom produktene våre for å se om vi enten kan fjerne karregenan, eller erstatte det med noe annet, sier Anne Marie Skjølsvik.

Hun er klinisk ernæringsfysiolog i Tine.

Anne Marie Skjølsvik, klinisk ernæringsfysiolog i Tine. Foto: privat

De benytter blant annet e-stoffet i iskaffe, sjokolademelk og kremost.

– Vi lytter til det forbrukerne ønsker, og er i god dialog med LMF, mener hun.

Skjølsvik presiserer at de likevel må ta hensyn til andre faktorer, slik at produktene fortsatt leverer den kvaliteten de skal gjøre.

– Vi må være sikre på at stoffene vi eventuelt erstatter dette med, er et bedre alternativ.

Også Nortura følger nøye med på utviklingen.

De er kjent med at det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) skal evaluere karragenan for andre gang innen kort tid. De har også startet på et arbeid med å se på utfasing av e-stoffet i størst mulig grad, og har allerede fjernet det fra posteiene de produserer.

– Også vil vi jo selvsagt kutte bruken helt om det viser seg at produktet blir forbudt, sier Hanne Steen, direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura.

Hanne Steen, direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura. Foto: Nortura

Coop var tidlig på banen etter dialog med LMF, og jobber nå med utfasing av E 407 i produktene der stoffet er til stede, opplyses det i en e-post til NRK.

Q-meieriene benytter blant annet karragenan i sin sjokoladmelk, for å hindre at kakaoen i produktet faller til bunns i kartongen. Det kommer de også til å fortsette med inntil videre, opplyser pressekontakt Kristine Aasheim.

– Vi jobber kontinuerlig med forbedring av alle våre produkter, og ønsker å benytte minst mulig tilsetningsstoffer. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på som vi sier i Q, så også i dette tilfellet jobber vi med å finne nye og bedre alternativer, skriver hun til NRK i en epost.

Ingen forbud foreløpig

Mattilsynet forholder seg generelt til EFSAs risikovurderinger, og er med i EUs arbeid med å håndtere tilsetningsstoffer i mat.

EFSA sendte ut «call for data» i 2018 hvor de ba om mer data på E407. Basert på nye innkomne data vil EFSA gjennomføre en ny risikovurdering, opplyser Mattilsynet.

EU-kommisjonen skal oppdatere regelverket på E407 innen fem år etter offentliggjøring av resultatene.

Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef for kjemisk mattrygghet i tilsynet, understreker at karragenan er vurdert som trygt, og at de ikke kan endre praksis etter alle enkeltstudier.

Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef for kjemisk mattrygghet i Mattilsynet. Foto: NRK

– Karragenan er et av de stoffene som er godkjent og funnet trygt tidligere, men som også er en del av den pakka som skal vurderes på nytt, sier han.

– Hvorfor setter man ikke produktet på vent til man vet mer?

– Det har allerede vært grundig vurdert og funnet trygt i flere omganger. Dermed endrer vi ikke på dette før vi får en helhetlig vurdering som sier at det ikke er trygt, sier han til NRK.