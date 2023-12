Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Maia Kristoffersen og samboeren fanget en gullfasan på vei til et julebord i Larvik.

De trodde først det var en papegøye på grunn av fuglens fargerike fjærdrakt.

Etter å ha kontaktet viltnemnda og flere dyreklinikker og dyrebutikker uten å finne et midlertidig fosterhjem, tok de med fuglen på julebordet.

Gullfasanen, som de kalte Ben Redic, ble kveldens snakkis på festen.

Fasanen skal nå i karantene før den får et nytt hjem i Dilling i Østfold. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Den mildt sagt spesielle historien utspilte seg sist lørdag. Maia Kristoffersen og samboeren Tine fra Kongsberg var på vei til et julebord i Larvik.

Da de nærmet seg Holmestrand, fikk de øye på noe utenom det vanlige.

– Vi så fuglen ved veien like ved Hillestadvannet og gikk ut av bilen for å stoppe trafikken. Fuglen gikk over veien. Vi trodde først det var en papegøye, fordi den hadde så fine og tropiske farger.

Det var ingen papegøye, men en gullfasan.

Gullfasan Ekspander/minimer faktaboks Gullfasan er en fugleart i fasanfamilien.

Hannen har vakker fjærdrakt med gyllen isse og nakketopp, og en stor, oransje halskrage med svarte tverrstriper.

Buken er rød og ryggen gul. Hunnen er mer uanselig i fargene. Den er 90–105 cm stor.

Dette er en asiatisk fugl som opprinnelig bare forekom i fjellstrøk i Kina.

Den er satt ut flere steder i Europa, og på De britiske øyer har den etablert seg i vill tilstand.

Den er også satt ut flere steder i Nord-Amerika og Sør-Amerika. Kilde: Store Norske Leksikon

Gullfasanen er litt av et skue. Hannen er 90–105 cm lang, der stjerten står for en tredjedel. Det er nasjonalfuglen til Kina og beskrevet i både litteratur og kunst.

Den kan fly, men foretrekker å løpe eller gå på bakken. Blir den skremt vil den lette og fly opp i nærmeste tre.

Forsvant under isflak

De to kontaktet viltnemnda, mens de fortsatte å jakte på den spesielle fuglen. Den forsvant ned i krattet mot vannet, og det var mye is i vannkanten.

– På et tidspunkt gikk vi gjennom isen, men det var ikke så dypt. Vi klarte heldigvis å skremme fuglen bort fra vannet, for vi var redde for at den skulle gå under isen.

En mann kom til for å hjelpe de to med å fange fasanen. De omringet fuglen flere ganger, men den var for rask.

– Plutselig løp den under et av isflakene. Jeg kunne se halefjærene, og vi ble enige om at dette var eneste sjanse. Jeg tok tak i halefjærene og ventet på å bli bitt, men fuglen viste ikke noe tegn til kamp, forteller Maia Kristoffersen.

Her er gullfasanen fortsatt på rømmen ved Hillestadvannet i Holmestrand. Foto: Privat

Kalte fuglen for «en tropisk høne»

De to fikk et godt grep rundt fasanen og holdt en jakke over slik at den ikke skulle bli skremt.

Jakten på fasanen tok en time i flere minusgrader.

– Vi hadde for lengst innsett at det ikke var en papegøye. I mangel på fuglekunnskap omdøpte vi den til en tropisk høne, ler Maia.

Etter råd fra viltnemnda tok de kontakt med nærmeste dyreklinikker og dyrebutikker, men ingen hadde mulighet til å ta imot fuglen.

Paret var allerede forsinket til julebordet.

– Da hadde vi bare ett valg, og det var at fasanen fikk bli med på julebord, ler de.

Her er Ben Redic på vei til julebord i Larvik, godt pakket inn i en jakke. Foto: Privat

Kveldens snakkis

Som sagt, så gjort. Gullfasanen fikk navnet Ben Redic Fy Fazan etter filmen om Flåklypa, og fikk kose seg på julebord i Larvik.

– Det ble en litt spesiell telefonsamtale til vennene våre: «Er det greit at vi tar med oss en gullfasan på julebord»? Det ble naturligvis kveldens snakkis.

Gullfasanen led ingen nød de timene den fikk husly i Larvik.

– Den fikk bo i en flytteeske, fikk fuglemat og ble tatt godt vare på, frem til den ble hentet av en svært fugleinteressert dame, sier Maia.

– Det var jammen godt det ikke var en kalkun dere fanget, for da kunne det gått galt på julebordet?

– Vennene våre tullet masse med det, og lurte på om de ikke bare kunne bytte bort ribba, ler Maia.

– Helt ellevilt

– Oi!

Det utbyter zoolog ved Naturhistorisk museum i Oslo, Einar Strømnes når NRK tar kontakt. Han synes historien er spesiell.

Einar Strømnes er zoolog ved Naturhistorisk museum i Oslo. Foto: Per Aas

– Dette er jo helt ellevilt. Jeg vet de driver med oppdrett av gullfasan i Østfold, men den er ikke så god til å fly. Da er det rart at den var i Holmestrand på andre siden av fjorden.

Gullfasanen er blitt brukt i gods- og herskapsparker i England.

– Dette er krydder i hverdagen, sier Strømnes.

Han sier det er nettopp dette som er spesielt med fugler.

– De merkeligste fugler kan dukke opp på de merkeligste stedene, sier han.

– En historie jeg ikke kan gå glipp av

Kristin Myrvang er frivillig i Fuglehjelpen i Østfold. Torsdag har hun og en kollega vært hos veterinær med gullfasanen for blodprøver og sjekk.

Nå skal den først i karantene, deretter skal den få et godt liv i Dilling i Østfold.

– Enten har den blitt sluppet ut, eller så har den rømt fra et sted. Om ingen melder seg som eier, så kommer den til å få et godt liv ved Fuglehjelpens mottak, sier Myrvang.

Historien endte godt. Nå skal Ben Redic leve et godt fugleliv videre i Østfold. Foto: Fuglehjelpen Østfold