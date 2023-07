Fant flere feil på MS Oslofjord – umiddelbart tatt ut av trafikk

Sjøfartsdirektoratet har gitt MS Oslofjord seilingsforbud etter at det ble oppdaget flere feil med skipet.

Forbudet ble gitt etter at Sjøfartsdirektoratet var på et uanmeldt tilsyn onsdag.

Sandefjords Blad meldte saken først.

– Årsaken til seilingsforbudet er at det skal ha blitt funnet feil på 12 brannspjeld på ferja og en lekkasje fra en thruster, skriver Helga Maria Sulen Sund i Sjøfartsdirektoratet til avisen.

Feilen med brannspjeldene skal ha vært at de ikke lot seg stenge. Oljelekkasjen skal være på mellom 40 og 80 liter.

Ferja fra Fjord Line fikk tillatelse til å seile tilbake fra Strømstad til Sandefjord uten last og passasjerer.

Rederiet får ikke seile med skipet før feilene er rettet.

Flere tusen passasjerer rammet

Rederiet har dermed blitt nødt til å kansellere tre avganger onsdag og fire avganger torsdag.

3000 passasjerer rammes av seilingsforbudet, men etter planen kan ferjen gå som normalt mellom Sandefjord og Strømstad fra fredag morgen.

– Vi er naturligvis veldig lei oss for dette, men vi må bare gjøre det som Sjøfartsdirektoratet pålegger oss, sier konsernsjef Brian Thorsted Hansen i Fjord Line til NRK.

Brian Thorsted Hansen, konsernsjef i Fjord Line. Foto: SOREN LUND HVIID

Han har stor forståelse for at seilingsforbudet skaper vanskeligheter for ferierende.

– Vi håper at de feilene som Sjøfartsdirektoratet avdekket under kontrollen er fikset i løpet av dagen. Vår målsetting er at skipet kan gå som normalt fra i morgen tidlig, sier konsernsjefen.