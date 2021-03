Familien til Kristin kan få erstatning 22 år etter hun ble drept

I 2016 ble mannen som drepte Kristin Juel Johannesen fra Larvik i 1999, dømt til å betale over 4 millioner kroner i erstatning til familien. De har ennå ikke fått pengene.

Mannen hadde ikke råd til å betale og beløpet for voldsoffererstatningen var mye lavere for så gamle saker. Beløpet familien ble tilkjent i retten, ville staten derfor ikke dekke.

Vil endre loven

Regjeringen vil nå endre deler av loven om voldsoffererstatning. De vil gi den øvre grensen på 6 millioner kroner tilbakevirkende kraft for saker som allerede er behandlet, og der det foreligger en dom om erstatning.

Etter dagens regler er det tidspunktet for voldshandlingen, ikke tidspunktet for dommen, som avgjør hvor mye staten betaler i erstatning når voldsutøveren ikke kan gjøre opp for seg.

Fredag sendte regjeringen et lovforslag til Stortinget for å endre dette.

For faren til Kristin, Roar Juel Johannessen, kan det bety at en 22 år gammel kamp mot byråkratiet er over. Han og familien håper nå at endringene blir vedtatt.

– Innholdet i forslaget ser bra ut. Det omfavner ikke bare oss som familie, men alle andre. Det var noe av intensjonen med dette, sier han.

LETTET: Roar Juel Johannessen har kjempet i mange år for pårørende etter voldshandlinger. Foto: Britt Boyesen / NRK

– Rettferdig erstatning

Familien til Kristin kjempet lenge for å få gjerningsmannen dømt. Deretter startet kampen om å få utbetalt rettferdig erstatning.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er glad på familien til Kristin sine vegne.

– De vil aldri få datteren tilbake, men vi kan sørge for at de får den erstatningen gjerningsmannen er dømt til å betale, sier Mæland til NRK.

Forslag til endring i lov om voldsoffererstatning Ekspandér faktaboks I dagens regelverk er det tidspunktet for voldshandlingen, ikke tidspunkt for dommen, som avgjør hva som er den øvre grensen for hvor mye staten utbetaler i erstatning når voldsdømte ikke kan gjøre opp for seg.

Den øvre grensen har blitt hevet flere ganger, fra 150 000 kroner i 1986 til 60 G i 2012, som nå tilsvarer 6 millioner kroner.

Regjeringen fremmer et forslag om å endre den øvre grensen for voldsoffererstatning fra å gjelde per sak til å gjelde per person per sak, og om å gi den tilbakevirkende kraft.

Hvis vedtatt, vil den øvre grensen på 6 millioner kroner gjelde for alle som søker etter at ny lov trer i kraft. Det blir altså søknadstidspunktet som er avgjørende.

Den øvre grensen vil også få tilbakevirkende kraft for alle som har fått avkortet voldsoffererstatningen på grunn av en lavere øvre grense og som ved dom er tilkjent høyere erstatning fra skadevolder.

Regjeringen jobber med forslag til en helt ny voldserstatningslov. Dette ventes å fremmes i løpet av høsten 2021.

30 millioner kroner

Ifølge Mæland vil loven gjelde få saker og koste omkring 30 millioner kroner.

– Det er få, men viktige og alvorlige saker. Målet er å få mer rettferdighet og et enklere system.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad håper Stortinget slutter seg til forslaget.

– Jeg vil gi honnør til den store jobben som er gjort at de etterlatte og de som har brydd seg om saken og løftet den politisk, sier Ropstad.

Rommet står uforandret

Roar Juel Johannessen sier det blir godt å bli ferdig med den juridiske delen av saken.

– En del av saken blir vi aldri ferdig med, men det juridiske kan vi bli ferdige med nå. Det er veldig godt.

Familien trodde drapssaken var over da de gikk ut av Høyesterett i 2017. Men så dukket spørsmålet om erstatning i gjenopptakelsessaker opp. Det viste seg at de havnet utenfor lovverket.

– Vi har vært nødt til å være tålmodige, ha viljen og være sta. Bare tenke at dette tar tid.

Hjemme i Larvik er familien klar til å rydde vekk permene, og si seg ferdig med saken, men savnet etter datteren er der fremdeles.

– Vi har ikke tatt ned noen bilder fra veggene. Rommet hennes står nesten like identisk som det gjorde i 1999, sier han.