Kjenn litt på følelsen.

Det er første gang du skal gjennomføre en eksamen.

Du har jobbet beinhardt med skolearbeidet for å oppnå drømmen om en studieplass til høsten.

Du har pugget og lest så svetten renner.

Søvnløse netter. Hodet fullt av fag.

Så kommer den store dagen.

Du gjør ditt beste, og puster lettet ut når du skal levere. Du føler kanskje til og med at det tross alt gikk ganske bra?

Dagen etter våkner du opp til beskjeden om at du har levert blankt, og at du stryker i faget. Selv om det ikke er din feil.

Mattheus Marthinsen, Tobias Støvland Riksfjord og Elise Johansson i skolegården. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Kaos

Det høres kanskje ut som et mareritt, men for mange avgangselever har dette vært beinhard virkelighet de siste dagene.

I skolegården på Thor Heyerdahl Videregående skole i Larvik er det mildt sagt dårlig stemning.

Vi møter elevene Elise Johansson, Tobias Støvland Riksfjord og Mattheus Marthinsen.

De har allerede snakket med Østlandsposten, som var først ut med saken.

De tre har alle opplevd det samme. Da de skulle levere eksamen digitalt fikk de store problemer mandag.

Eksamensvaktene sa det gikk bra, men den gang ei.

Mattheus Marthinsen, elev. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Tre dager senere fikk de nemlig beskjed om at de hadde levert blankt.

– Det er helt forferdelig at vi må være i den situasjonen her, og potensielt stryke og ikke få vitnemål på grunn av systemsvikt. Det er en veldig tung følelse å bære, sier Tobias Støvland Riksfjord.

Dette var første gang han hadde hatt eksamen og han visste ikke hvordan de skulle levere. Det visste heller ikke vaktene.

– Det var kaos fra begynnelse til slutt, mener han.

Flere tusen kan være rammet

En telefon til eksamenskontoret gjorde ikke situasjonen bedre. Tvert imot.

– De kunne fortelle at det ikke var grunnlag for sensur, sukker Riksfjord.

Vennene fikk det samme nedslående svaret.

– På grunn av systemfeil kan det hende vi stryker. Vi burde få sende inn svarene på nytt, og at de teller på lik linje som alle andre. Dette er ting vi har jobbet med i tre år, sier Johansson.

– Vår akademiske fremtid er satt på vent eller i fare, mener Marthinsen.

270.000 elever på videregående skoler ble berørt da Utdanningsdirektoratets sider krasjet under norskeksamen mandag.

Bare i Vestfold og Telemark ble 1500 elever rammet.

Så langt ligger det ikke en konkret løsning på bordet.

Får støtte fra læreren

Anders Hasle er lærer ved skolen, og lar seg provosere kraftig av det som har skjedd. Han støtter elevene sine fullt ut.

Anders Hasle, lærer ved skolen, mener saken er en skandale. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Dette er en skandale. Skoleeier må sørge for at eksamensvaktene er opplært til å vise elevene hvordan de får levert på riktig måte, sier han til NRK.

Læreren frykter at problemene også kan påvirke kommende eksamener.

– Dette er mine elever som jeg har hatt i tre år. De har flere eksamener igjen. Hvordan skal de forberede seg med ro og fred til dette? De føler seg jo helt alene, mener han.

Rektor ved skolen, Lin Marie Holvik, synes det er svært beklagelig om elevene blir skadelidende.

Lin Marie Holvik, rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Det er vel først og fremst eksamensavviklingen til Utdanningsdirektoratet som står til stryk, mener hun.

Om elevene stryker eller ikke, kan hun ikke svare på slik situasjonen er i dag.

Holvik mener imidlertid det er et bomskudd å legge skylden på at eksamensvaktene ikke var godt nok informert.

– Dette er helt og holdent en systemsvikt, mener hun.

Jobber for å løse problemene

Utdanningsdirektoratet sier at de jobber med saken.

– Etter mandagens innloggingsproblemer er det spesielt viktig for oss at resten av eksamensgjennomføringen blir god og trygg for elevene og privatistene. Vi har satt inn store ressurser for å levere på dette, sier Utdanningsdirektør Morten Rosenkvist.

Morten Rosenkvist, Utdanningsdirektør. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Han oppfordrer elever som har hatt problemer med innlogging til å gi beskjed til skolene sine.

Tirsdag gjennomførte de et møte med statsforvalterne, hvor de ba dem om å hente inn og dokumentere kunnskap om situasjonen i hver fylkeskommune.

– Vi venter nå på å motta denne kunnskapen fra statsforvalterne, før vi kan si noe mer om situasjonen lokalt, sier Rosenqkvist.

Utdanningsdirektoratet har i mellomtiden stengt klagetjenesten på nett mens de venter på en oversikt.

Ben Ståle Leirvåg, eksamensansvarlig i Vestfold og Telemark fylkeskommune, har tro på at de finner en egnet løsning for elevene som er rammet.

– I løpet av en uke regner vi med å få en avklaring på hvordan vi skal håndtere situasjonen, sier han.