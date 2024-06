Skole i juni? – Det er egentlig veldig slapt

Sommerdovent sitter og ligger tre videregående elever i en sofa hjemme hos Erle Sjue Steiner (17) i Drammen.

Nå har det nettopp vært en periode hvor det har vært mye på skolen. Så det er deilig at det ikke er så mye nå i juni. Erle Sjue Steiner (17)

Blek sommersol på himmelen, Netflix på skjermen og energidrikk på bordet. Og kanskje et noe dalende energinivå?

– Juni er egentlig veldig slapt, ja, bemerker Oscar Spærin Riwen (18).

Filip Wegrzyn (fra venstre), Erle Steiner og Oscar Spærin Riwen har mye fri fra skolen i juni. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Det er en helt ordinær formiddag omtrent midt i juni. Dessuten, det er skoledag.

– Jeg synes det er deilig å få fri fra skoletiden, tid til å gjøre litt andre ting. Filip Wegrzyn (17)

Men skoledagene i juni landet over er blitt mer og mer synonymt med ryddedager, turer, kos og fri.

– I overkant lite undervisning

FAU-leder Kristin Lie Vågan i Mjøndalen har barn på ungdoms- og videregående skole. Hun sier til NRK at hun og mannen «nettopp satt og diskuterte temaet slappe skoledager».

FAU-leder Kristin Lie Vågan. Foto: Privat

Vågan presiserer at hun uttaler seg som mor i denne saken.

– Hele juni begynner å bli en farse. Elevene møter opp på skolen for å ha ryddedag eller fellesfrokost i et par timer. Det blir i overkant lite undervisning mot slutten av skoleåret.

Vågan synes for så vidt det er fint med det alt det sosiale elevene gjør mot slutten av skoleåret.

– Men kunne det ikke være fordelt mer jevnt ut over hele året?

– De fleste elevene har arbeidsuke når de går på ungdomsskolen: Hvorfor kan ikke arbeidsuka legges til juni i stedet for å klemme den inn i mai, slik det er nå, lurer hun på.

FAU-leder ved Svelvik skole, Monika Knem, sier dette:

– Etter heldagsprøvene og eksamenene er det ikke så mye mer å gjøre for dem på skolen. Da er de ferdige med fagplanen og er mer i feriemodus. Jeg tenker det er vel så viktig med den sosiale læringen som de får ved å ha aktive dager utenfor skolen.

Belønning og klapp på skulderen

Skal ikke skoleelevene være på skolen? Det er jo ikke sommerferie ennå. Hvorfor er det blitt slik?

– Det er et veldig godt spørsmål, begynner Elisabeth Bergvoll Didriksen, rektor ved Madsebakken barneskole i Kongsberg, før hun fortsetter:

– Vi tenker at alle skoledager er viktige. Ikke alle kompetansemål skal nås inne i klasserommet; en del er lure å legge til årstider hvor de er gode å løse i utemiljøet. Vi tenker egentlig ikke at de er så slappe.

Elisabeth Bergvoll Didriksen er rektor ved Madsebakken skole i Kongsberg. Hun sier at i juni har de andre læringsaktiviteter og et litt annet fokus. «Men fortsatt godt innen lærerplanarbeidet».

Hun mener juni måned kan fungere som en belønning, et slags klapp på skulderen for bra jobbing gjennom skoleåret.

– Uteskolemålene. Hva konkret er det elevene lærer av å bade og grille pølser?

– Man skal skape fellesopplevelser og knytte gode bånd sammen, sånn at man får et godt læringsmiljø. Vi vet at når ungene har gode fellesopplevelser, så blir båndene sterkere. De blir mer robuste i skolemiljøet. Dette er også en viktig bit av det sosiale, konkluderer Didriksen.

Sommerjobb, soving og golf

Erle, Filip og Oscar går i andreklasse på Eiker videregående skole i Hokksund. Klassen er hverken på bade- eller grilltur.

De har bare fri fra skolen.

– Jeg synes det hadde vært hyggelig med et felles opplegg, ikke nødvendigvis skole, men litt aktiviteter. Oscar Spærin Riwen (18)

– Hva gjør dere egentlig?

– I dag har jeg faktisk vært oppe tidlig og golfa. Så jeg prøver å få gjort litt ut av dagen, da, svarer Oscar.

– Jeg har sovet litt ekstra lenge. Ellers er det å trene kanskje, og så finne på ting med venner, forteller Erle.

Filip derimot har startet sommerjobben litt tidligere.

– Så jeg har jobbet en del på de siste fridagene.

– Men når du har fri som i dag da?

– Da har jeg egentlig bare sovet litt lenger.

Vikarmangel kan gi mer skolefri

Ole Christian Norum er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Vi presenter temaet for ham, det bedagelige skoletempoet i juni.

– Hvorfor er det sånn?

– Det er ikke så godt å si egentlig. Elevene har krav på opplæring. Det er 38 skoleuker, og det skal være 45 sammenhengende uker i året.

For de eldre elevene er eksamensperioden nå over; den oppleves dermed kanskje som litt tilbakelagt, tror Norum.

Ole Christian Norum er seniorrådgiver hos Utdanningsdirektoratet. Han sier at det å flytte på sommerferien er noe de ser på. Foto: Utdanningsdirektoratet

– Skriftlig eksamen var ferdig forrige fredag, men de skal fortsatt ha muntlig eksamen. Det er en stor kabal som skal gå opp, for vi trenger jo sensorer til eksamenene. Da skal læreren dra til naboskolen og være sensor på muntlig eksamen. Av og til kan det være vanskelig å få den kabalen til å gå opp.

– Settes det ikke inn vikarer?

– Det skal settes inn vikar. Men som sagt kan det likevel være litt vanskelig å få kabalen til å gå opp.

Hva med å ta sommerferie litt tidligere?

Etter endt eksamen tidlig i juni, opplever mange elever korte skoledager og ekstra fridager nå i juni. Kanskje føler de seg rett og slett ferdig med skolen.

– Det er nok lett å tenke at opplæringen bare handler om fag. Men skolen har faktisk oppdrag om å skape samhold, respekt for hverandre og naturen. Det er nok lett for skolene å kanskje samle de annerledesdagene til slutten av skoleåret, sier Norum.

Filip Wegrzyn, Erle Steiner og Oscar Spærin Riwen synes egentlig det er helt greit med noen rolige junidager, sånn etter eksamen. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

På spørsmål om det vurderes å legge opp skoleruta på en annen måte, og for eksempel ta sommerferie et par uker før, svarer seniorrådgiveren hos Utdanningsdirektoratet:

– Vi vet at statsråden er opptatt av spesielt dette med russetiden. Det kan hende det kommer noen endringer der. I tilfelle er det Kunnskapsdepartementet som har de ytterste rammene. Så er det kommunen og fylkeskommunen som lager skoleruta i sin kommune.

– Gjør hva dere vil

Vikarkabalen er noe elevene ved Eiker videregående skole kjenner seg igjen.

– Ja, noen av lærerne våre har jo også VG3, så de er tatt ut i eksamen der. Da forsvinner timene våre, sier Erle.

– Dere får ikke vikar?

– Nei.

Tja ... hva skal man finne på da? Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Når de imidlertid er på skolen i juni, fortoner skoledagen seg litt annerledes enn resten av året.

– Det er nok veldig forskjell på fagene. I hvert fall for meg, sier Oscar:

– Det har vært mye at jeg bare har møtt opp, og så har læreren sagt: «Ja, bare gjør hva dere vil». Og så kan vi dra hjem, eller bare sitte og slappe av.

Når vi spør om elevene selv kunne bestemt, hvordan hadde en ideell skoleuke i juni da sett ut?

– Nei, for meg så synes jeg det er veldig deilig med fri, svarer Erle.

– Ingen som hadde sittet og pugget nå?

– Nei, vi er jo ferdig med alt. Ingen vits i å pugge, sier Filip mens de andre sier seg enige.

