400 elever kan få eksamenen annullert

Feilen skal ha blitt oppdaget av en ansatt i kommunen, etter at eksamenen var gjennomført ved ti ulike ungdomsskoler i Drammen kommune.

Totalt gjelder dette 400 elever, skriver Anne Torbjørg Raastad-Hoel, fagrådgiver skole i Drammen kommune i en e-post til NRK.

NRK har tatt kontakt med flere av rektorene i kommunen, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Statsforvalter ble informert umiddelbart da feilen ble oppdaget. I dialog med statsforvalter har det ikke vært aktuelt å annullere eksamen, forteller Raastad-Hoel.

Hun forteller at for elevene skal kun ha tilgang til nettsider som er godkjent å bruke under eksamen, og de plasseres derfor i en spesiell brukergruppe i forbindelse med avvikling av eksamen.

Elevene som hadde engelskeksamen i år skal ha blitt plassert i feil brukergruppe, og hadde derfor tilgang til internett.

– En muntlig kommunikasjonssvikt i forkant av eksamen var årsaken til at feilen oppstod, sier hun.

Frykter juks

NRK får også bekreftet at dette gjelder alle ungdomsskoler i Drammen kommune.

Etter planen skulle nettverket være slått av slik at elever ikke hadde tilgang til nettbaserte hjelpemidler. Det siste året har det også vært frykt for at elever kan benytte seg av Kunstig intelligens (KI) i sine besvarelser.

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal umiddelbart ha blitt informert om at elevene som tok eksamen den dagen hadde tilgang til internett, opplyser Drammen kommune.

Elevene som tok eksamen dagen etter skal ikke hatt tilgang til internett.

Nå kan eksamen deres bli annullert.

– Det som kan skje, er at eksamenskarakterene blir annullert. Og at elevene får standpunktkarakteren sin i engelsk som tellende karakter for opptak til videregående skole, sier Grethe Hovde Parr, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til Aftenposten.