– Vi er positive for mer digitalisering i skolen, men da krever vi også at de har tenkt gjennom det godt nok. At det er planlagt godt nok, og at man har en plan b.

Det sier Sivert Røymo, leder i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal.

Elever i hele landet fikk innloggingsproblemer da de skulle ha eksamen mandag morgen. Det ble rettet opp etter en og en halv time, men i Møre og Romsdal oppsto det også problem med internettet. Det førte til at eksamen ble avlyst for videregåendeelevene.

– Vi er alltid glade når eksamen avlyses, men det er synd at det skjer når elevene har brukt helga på å forberede seg, så blir alt forgjeves nesten, sier Røymo, som mener at hele eksamensordninga bør skrotes.

Fikk ikke eksamenstrekk Fredag 12. mai var det problem med siden Visma InSchool, der elevene på ungdomsskolen og videregående får vite hvilket fag de skal ha eksamen i. Det tok rundt tre timer før systemet var oppe og gikk igjen. Uten hjelpemidler Fredag 19. mai var det eksamen i norsk sidemål på videregående. Flere elever NRK har snakka med sier at det også da var trøbbel med innlogging, og at mange fikk tilgang til eksamenen for sent. De fikk heller ikke tilgang til hjelpemidler de hadde rett på, som for eksempel ordbok. Trøbbel med eksamenssider Mandag 22. mai var det trøbbel med Utdanningsdirektoratet sine eksamenssider. Det tok over en time før de fikk løst problemene. Avlyst eksamen I Møre og Romsdal ble det i tillegg problemer med internettilgangen. Og det endte med at eksamen ble avlyst.

Flere dager med trøbbel

Men også på fredag, da flere av sisteårselevene ved videregående skoler i hele landet skulle ha eksamen i norsk sidemål, møtte de på problemer.

Phillip Unnersaker forteller at han har blitt skeptisk til systemet. Foto: Privat

– I det vi skulle starte, så kom vi oss ikke inn til oppgavene. Vi satt bare å venta og så på hverandre, sier Phillip Unnersaker som er elev ved Meråker videregående skole i Trøndelag.

Etter et kvarter kom de seg inn til oppgavene, men da oppdaget de at flere av hjelpemidlene de skulle bruke ikke fungerte.

–Vi hadde problemer med nynorsk-ordboka som vi hadde fått beskjed om at vi kunne bruke, men det fikk vi ikke, forklarer han.

Få hjelpemiddel

Unnersaker kom seg heller ikke inn på nettsiden NDLA, og det var han ikke alene om.

Live Korsnes, som går siste året på Haram videregående i Ålesund, fikk avlyst eksamen på mandag, men på fredagens eksamen hadde heller ikke hun tilgang til NDLA.

– Det var kjipt, for det var min viktigste kilde til kunnskap, sier hun, og legger til at det eneste hjelpemiddelet hun hadde var norskboka.

Live Korsnes kommer til å klage på grunn av problemene hun opplevde fredag. Foto: Synnøve Bostad Hersvik

Hun forteller at hun ikke rakk å bli ferdig med oppgaven på grunn av dette.

Vil klage

Både Korsnes og Unnersaker tror resultatet på eksamen vil bli påvirket av at systemet sviktet. Begge har bestemt seg for å klage.

– Nå har jeg sendt melding til rektor og viserektor for å få informasjon om hvordan jeg skal klage. Jeg vet at dette var en grunn til at jeg gjorde det dårligere, sier Korsnes.

– Det må jeg. Det er helt sinnssykt at ting går så dårlig på eksamen, sier Unnersaker.

Meldt fra til eksamenskontoret

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir), Per Kristian Larsen-Evjen, sier at Udir ikke har ansvaret for hjelpemidlene til elevene på eksamen.

– Ordbøker og NDLA er hjelpemidler som skoleeier velger å ha tilgjengelig for eksamen. Det er synd om elevene ikke fikk tilgang til disse hjelpemidlene, sier han.

Rektor ved Haram videregående, Jan Magne Helland, sier at han ikke har hørt om dette, men at eleven har klagerett.

– Vi vil følge opp, sier han.

Bjørg Sissel Kvannli, som er rektor ved Meråker videregående skole, sier at det ble litt kødannelse på noen av hjelpemidlene på fredag.

– Det gjaldt sikkert flere skoler. Det har ikke noe med den enkelte skole å gjøre, men vi har meldt fra til eksamenskontoret i Trøndelag, sier hun.

– Absurd at de skal vurderes likt

Tia og Mia er avgangselever ved Re videregående skole utenfor Tønsberg. De har gått sammen med tre andre klassevenninner om å skrive et brev med overskriften «Avlys eksamen!». De har også opplevd trøbbel både forrige fredag og i dag.

Jentene ønsker ikke å stå frem med etternavn, men NRK kjenner deres fulle navn.

– Det at noen hadde tilgang til hjelpemidler, noen hadde halvveis tilgang, og noen ikke hadde tilgang i det hele tatt gjør at eksamenene ble skrevet helt forskjellig. Da er det helt absurd at de skal vurderes likt, sier Tia og Mia.

– Var det sånn dere hadde sett for dere at eksamen skulle være?

– Nei, absolutt ikke. Vi trodde at siden de har såpass mye erfaring med eksamen og har hatt tre år på seg å planlegge dette, at det skulle gå veldig mye mer smurt enn det gjorde, sier de.

Videre forteller de at flere på skolen er bekymret for hvordan dette vil påvirke sjansene for studieplass etter videregående.

– Vi alle har sett Tik-toker med tusenvis av likes fra flere som vil avlyse eksamen. Det er hundrevis av kommentarer fra andre som beskriver sin elendighet, sier de, og legger til at de hvert fall håper at eksamen i sidemål skal bli fjernet.

Kan bli annullert lokalt

Tia forteller altså at folk har opplevd eksamen ulikt, og at problemene har vært ulike. Utdanningsdirektør Morten Rosenkvist, forteller at de skal undersøke dette.

– Nå har vi ikke nok info til å vurdere, men jeg ser at det kommer ulike ting om dette i media. Nå må vi samle hele bildet for å se hva forskjellene består i. Men hvis det er sånn, slik det har kommet frem i noen reportasjer, at noen skoler har hatt veldig mye trøbbel, så vil det der være mulig å be om dispensasjon. Altså at du lokalt annullerer eksamen.

Ny eksamen på tirsdag

Live Korsnes er en av de som håper at det ikke vil bli mer trøbbel med systemet. Hun skal nemlig ha eksamen i biologi allerede i morgen

– Da håper jeg hvert fall at nettet fungerer. Jeg er veldig avhengig av at det samme ikke skjer, avslutter hun.

Live Korsnes er datteren til en ansatt i NRK Møre og Romsdal. Vedkommende har ikke bidratt til denne saken.