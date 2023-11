• Apotek godtar nå digital ID, noe som vil gjøre det enklere for kunder som ofte glemmer eller ikke har med seg legitimasjon.

• Endringen kommer etter at mange kunder har etterspurt dette, spesielt etter at bankene sluttet med bilde på bankkortene.

• Apotekforeningen har fått gjennomslag om bruk av digital ID på vegne av alle landets apoteker.

• Tidligere har apotekene ikke hatt lov til å godta digital ID på grunn av strenge regler om personvern og informasjonssikkerhet, men myndighetene har nå myknet opp.

• Det digitale førerkortet har bevegelige elementer som gjør det lett å se om det er et originalt førerkort, noe som sikrer trygg identifisering.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.