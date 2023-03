De første lunsjgjestene er på vei inn på restauranten der Guzman jobber. Han hilser og ønsker velkommen.

Han svarer alltid sjefen uansett når det sier pling på telefonen.

– Jeg vil jo ha en god referanse og gjøre et godt inntrykk, smiler han. Men de vet jo ikke når jeg har andre planer, så noen ganger kan det bli litt stress, sier han og haster videre til de nye gjestene.

Kan bli forbudt

Retten til å logge helt av diskuteres i EU denne våren. R2D kaller de det – Right to disconnect.

Målet er like regler i hele Europa for når sjefen kan kontakte den ansatte utenom arbeidstiden.

SJEF: Avdelingsdirektør for arbeidsliv, stab og analyse i KS, Bjarte Rørmark. Foto: KS

– Dette er noe helt nytt, sier avdelingsdirektør Bjarte Rørmark i KS. Han er en av flere fra Norge som gir innspill til arbeidet.

For det vil også påvirke norsk arbeidsliv.

Men det kan ta et par år før det skjer, sier Rørmark, for det er ikke lett å finne like regler for så ulike land og behov.

Arbeidsgivere og arbeidstakere ønsker seg nemlig også fleksibilitet.

BESTEMMER: Jens Bjørheim liker å bestemme når han jobber selv. Foto: Philip Hofgaard / NRK

På brygga i Tønsberg går Jens Bjørheim tur i solen midt på dagen, med mobilen i handa. Han er egentlig på jobb, men styrer tiden selv. Han ser mange fordeler med å lese e-post også når han har fri og ønsker seg ikke nye regler fra EU.

– Vi må jo få lov til å styre det selv, sier han.

FLEKSIBELT: Jens Bjørheim syns fleksibiliteten er bra, så han er på jobb hele tiden, men rekker også en tur midt på dagen før han reiser på jobb i London. Han mener det er best å styre arbeidstiden selv. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Enkelte europeiske land har innført strenge regler for å gi ansatte rett til å koble av.

I Portugal kan arbeidsgivere få bøter på rundt 40.000 kroner hvis de kontakter ansatte utenom arbeidstiden.

Unntaket er hvis det er helt krise.

I Norge har vi Arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelser som styrer hvor mye og når vi kan jobbe.

Men noe har forandret seg.

Å koble helt ut kan gjøre deg til en bedre arbeidstaker. Foto: Petter Strøm / NRK

Viktig balanse

Med mobilen og pandemien flyttet jobben inn i lomma og i hjemmet. Når slutter arbeidsdagen da?

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har forsket på hva som skjer med oss når vi «alltid er på».

– Angst, stress og søvnproblemer.

Professor Morten Birkeland Nielsen jobber i STAMI. Foto: STAMI

Slik oppsummerer professor Morten Birkeland Nielsen symptomene som kan komme hvis man ikke har en god balanse mellom jobb, familieliv og hvile.

– Er det verdt det å være pålogget hele tiden, spør han.

Undersøkelser STAMI har gjort, viser at folk som klarer å koble av på fritiden trives bedre og at lange arbeidsdager ikke nødvendigvis fører til at man får gjort mer.

Han peker på levekårsundersøkelsen som viser at det faktisk er sjefene selv som har størst problemer med å få til den balansen mellom fritid og jobb.

– De fleste av oss er ikke skapt til å jobbe hele tiden, sier han. Resultatet kan faktisk bli at man gjør en dårligere jobb.

Han mener de ansatte også selv må ta ansvar og ikke jobbe mer enn det som er nødvendig.

– Ta en prat med sjefen om hva som er forventet av deg, råder han.