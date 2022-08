På Smieøya i Skien bygges 250 leiligheter kun for utleie.

Firmaet som bygger regner ikke med å bli rike med det første.

– Vi tjener ikke penger på dette på kort sikt, sier Heidi Sjerve, daglig leder i Steinar Moe Eiendom.

Likevel har firmaet, i samarbeid med kommunen og Husbanken, valgt å bygge det de forteller er Norges første utleiebydel.

Leietagere opplever usikkerhet

Onsdag fortalte NRK om tobarnsmoren Maria Jardordottir som sliter i utleiemarkedet.

På få år har hun flyttet flere ganger, og må flytte igjen før 1. november.

– Som leietaker vet man jo ikke hvor lenge man får bo, sier Jardordottir.

Maria Jardordottir (43) tror hun må leie bolig resten av livet. Foto: Peder Bergholt / NRK

Markedet for utleie har strammet seg kraftig i det siste. Senest fredag hadde kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik kalt inn til møte om situasjonen.

– Folk skal ha en trygg og god plass å bo. Da må vi sørge for at vi legger til rette for flere utleieboliger sammen med kommunene og Husbanken, sa Gjelsvik da.

Flere leiligheter for barnefamilier

På møtet med ministeren var også utbyggerne fra Skien og Husbanken.

Det nye boområdet ligger på Tømmerkaia. Her får man leie på ubestemt tid, og husleia er indeksregulert.

Det vil si at prisen blir litt høyere for hvert år, men leia følger bare generell prisstigning, og ikke leieprisene i området.

Mange av leilighetene er allerede i bruk. Flere er under bygging på tomta som ligger helt nede ved elva.

Toppleiligheten i åttende etasje er en fireroms på 106 kvadratmeter med en stor privat takterrasse. Husleia er i dag på 18.500 kroner. I tillegg kommer utgifter til strøm, oppvarming, TV og internett. Garasjeplass må også leies.

Lenger ned i etasjene kan du leie helt ned til 56 kvadratmeter. Den rimeligste varianten koster 8.800 kroner.

En god del av leilighetene er forbeholdt familier med barn.

– Barna skal komme først. Vi skal sørge for at de har et trygt sted å bo, sier Trond Ballestad (Sp), varaordfører i Skien.

Heidi Sjerve viser fram toppleiligheten i 8. etasje. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

En god investering

Ballestad sier kommunen bruker det systemet som Husbanken har. På den måten får de penger til å bygge for gjennom lån og tilskudd.

Husbanken har som mål å hjelpe folk i en vanskelig situasjon til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Heidi Sjerve i Steinar Moe Eiendom sier de også er opptatt av at de som leier har gode vilkår, og at det er trygge boliger.

Selv om de ikke tjener penger på dette nå, tror hun at det likevel er en god investering, også for dem.

– Så lenge man har et evighetsperspektiv på det man gjør, så er det det vi legger til grunn, sier hun.