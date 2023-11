Til foreldre og foresatte ved skolene i Tønsberg (6.-10. trinn)

Skadelig bruk av smertestillende medisiner

Det ser ut til å være en økende trend blant ungdom å ta store doser smertestillende medisiner for å skade seg selv. Dette er et nasjonalt fenomen, og den siste tiden har flere ungdom i Tønsberg blitt innlagt på sykehus etter å ha inntatt skadelige doser paracetamol og ibuprofen.

Dette er virkestoffene i vanlige smertestillende medisiner som Paracet, Pinex og Ibux. Både kommunen og Sykehuset i Vestfold er svært bekymret. Nå samarbeider skolene og hjelpetjenestene på tvers for å snu trenden. Hvem gjelder det? Overdosering av legemidler ser ut til å være et fenomen ved samtlige ungdomsskoler i Tønsberg.

Dette gjelder ikke kun barn og ungdom som allerede mottar hjelp eller helsetjenester fra kommunen.

Det kan være flere forklaringer på at ungdom velger å ta skadelige doser smertestillende medisiner. For noen kan det dreie seg om psykiske helseutfordringer. I flere tilfeller ser det ut til å dreie seg om et behov for å bli sett. Mange av dem som har blitt tatt hånd om av helsevesenet, har delt video og bilder i sosiale medier. Hva kan foreldre og foresatte gjøre? Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å snakke med sine barn om bruk av medisiner.

Overdosering kan gi varige helseskader og sterkt svekket livskvalitet.

Både lever og nyrer kan ta skade, og man har ingen garanti for at man blir helt frisk igjen dersom man overdoserer legemidler. Det er viktig at barn og ungdom har denne kunnskapen. Det er et generelt råd at foreldre og foresatte er tilstede i barnas liv som trygge voksenpersoner. Det er viktig å snakke med barn og ungdom om hvordan de har det i hverdagen. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til også å være bevisst på hvordan legemidler oppbevares i hjemmet. Hvis du er bekymret for ditt barn, er det mange du kan kontakte for å få hjelp:

Helsesykepleier

Forebyggende barnevern

Administrasjonen ved skolen

Familiehuset

Mer om paracetamol

Paracetamol er det legemidlet som oftest gir risiko for moderat eller alvorlig forgiftning. Overdosering kan føre til kvalme, brekninger og magesmerter. Den kan føre til varig helseskade (gjerne leverskade, men også nyresvikt), leverkoma og behov for levertransplantasjon.

Risiko for helseskader øker ved gjentatt overdosering. I følge FHI trengte over 70 prosent av jentene som hadde tatt paracetamol for å skade seg selv oppfølging på sykehus. Alvorlige forgiftninger som krever sykehusinnleggelse er mulige også ved overdosering av ibuprofen. Det er aldri lurt å overdosere legemidler. Varig leverskade er stor belastning for livet videre med sterkt påvirket livskvalitet.

Det er ingen garantier at du blir helt frisk om du overdoserer legemidler.

Med vennlig hilsen

Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring