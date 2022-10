Bedriften har overlevd to verdenskriger: – For ille hvis strømprisene skal knekke oss

– Det gjør dypt inntrykk å høre slike historier.

Jeg er full av beundring for folk som jobber hardt og utrettelig for å drive butikk selv med høye strømpriser. Mange butikker er også viktige møteplasser for lokalsamfunnene og ikke bare en butikk hvor man handler.

Jeg er litt bekymret for situasjonen. Ingen vet om strømprisene vil fortsette å være høye, og hvis dette fortsetter må regjeringen vurdere om det kan være aktuelt med andre tiltak.

– I tillegg til å sette ned elavgiften har vi sammen med NHO, Virke og LO lagt frem en lånegarantiordning og et energitilskudd som skal hjelpe om lag 20 000 bedrifter med strømregningen allerede i høst.

Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Ordningen er utformet for å hjelpe de spesielt utsatte bedriftene gjennom høsten i påvente av at tilbudet av fastprisavtaler blir bedre.

Å legge til rette for at kraftselskapene kan starte konkurransen om fastpriskundene er det viktigste vi kan gjøre på lang sikt, og vi forventer at kunder som ønsker å inngå slike avtaler nå får flere tilbud å velge blant.

