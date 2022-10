Til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Næringsminister Jan Christian Vestre, Olje og energiminister Terje Aasland, Næringskomiteen v/ Willfred Nordlund, Hedmarksbenken på Stortinget

Galopperende strømpriser – et nødrop!

Tilbakemeldinger fra næringslivet i Engerdal Engerdal er en stor grisgrendt kommune. Næringslivet vårt består av mange små bedrifter. Bedriftene er i stor grad reiselivsbaserte innenfor overnatting, servering, service og varehandel.

Vi representerer servicetilbudet for innbyggere, deltidsinnbyggere og andre gjester. Ingen av disse bedriftene kan flyttes til andre steder, da de i stor grad er familiebedrifter, drevet i generasjoner med utgangspunkt i områdets unike kvaliteter.

Vi har store sesongvariasjoner med overvekt av sommerturisme. Dette utgjør viktige arbeidsplasser i en liten distriktskommune.

Vi ser med stor uro på de hurtig økende strømprisene som gir et totalt uforutsigbart kostnadsbilde som våre små bedrifter vanskelig kan kompensere. Som eksempel må nærbutikken i Elgå øke omsetningen sin dramatisk, eller legge på prisene med flere titalls prosent for å kompensere for de økte strømkostnadene.

Nå i lavsesongen går dette direkte ut over lokalbefolkningen som har minimum 40 kilometer til nærmeste alternativ, enten på Drevsjø eller Idre i Sverige. Samtlige fem dagligvarebutikker i kommunen er i samme situasjon.

Nedleggelse vil være konsekvensen dersom ikke noe gjøres umiddelbart. Per Arne Røsten på Nærbutikken Elgå – Peder Røstens Eftf. skrev et innlegg på Facebook nylig som i skrivende stund er delt 437 ganger og har over 75.000 visninger. Han er i ettertid kontaktet av diverse riksmedia. Dette forteller alt om at tema engasjerer bredt og at det slett ikke bare gjelder oss her i Engerdal.

Det virker som om sentrale myndigheter ikke forstår hvilken hverdag disse små aktørene står i, og heller ikke bryr seg nevneverdig om situasjonen. Strømstøtten slik den er utformet nå, hjelper ikke disse bedriftene.

Omsetning og fortjenestemargin tilsier ikke at bedriftene makter å takle de høye energiprisene, og det er heller ikke mulig å foreta enøktiltak med tilstrekkelig lønnsomhet til at det er en realistisk løsning.

Det eneste som kan avhjelpe dagens akutte situasjon, er å innføre et makspristak på strøm så fort som overhodet mulig, gjerne med tilbakevirkende kraft fra august 2021, men som et minimum fra og med september i år. Om nødvendig må en slik fastprisordning utformes slik at bedrifter i utkant-Norge får lavere makspristak og det kan i tillegg differensieres etter omsetning hvis en ikke ønsker å lage en generell ordning for hele landet.

Denne henvendelsen er et nødskrik om at hele næringslivet i vår kommune rammes hardt og unødvendig av dagens strømmarked. Det er et være eller ikke være for oss.

Dere er herved hjertlig velkommen på et besøk til Engerdal for et møte med de som har skoa på. Vi forventer at regjering og Storting tar dette på alvor og handler raskt.

Brevet er underskrevet av:

Mia Faldmo, daglig leder i Destinasjon Femund Engerdal AS, Dag Rønning, næringsutvikler i Enerdal kommune, Lars Monsen, Femund Lodge, Elgå og Per Arne Røsten, nærbutikken Elgå Peder Røstens Eftf.