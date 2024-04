Skoler bryter loven: – En totalt uakseptabel situasjon

I helgen fortalte NRK historien om «Emil», gutten det koker over for.

Niåringen er ett av mange utagerende barn i grunnskolen, og en del av et økende problem: Elever som er voldelige mot medelever og ansatte.

Lærere beskriver nå en arbeidshverdag der de blir spyttet på, skallet, slått og sparket etter. Elever kaster gjenstander, og noen har med seg hammer, balltre eller kniv på skolen.

Dette skjedde daglig på enkelte skoler i fjor. Andre steder ukentlig.

Alt dette kommer frem i rapportene fra Arbeidstilsynet, som NRK har fått innsyn i og gått gjennom.

Fra: Arbeidstilsynet Til: Stjørdal kommune Emne: Tilsynsrapport En ansatt fikk brekt en finger som følge av vold fra en elev. (...) Å stå i latent vold, fysisk og psykisk vold er belastende for både ansatte og ledelsen. Det melder om søvnproblemer hos ansatte. (...) Dere opplever å stå alene i utfordringene, og savner mer støtte og bistand til å håndtere disse. Fra: Arbeidstilsynet Til: NN kommune Emne: Tilsynsrapport I tilsynet opplyste ansatte at de ikke var kjent med hva de skulle gjøre om det oppstod hendelse med vold og trusler. De gjør hva de kan etter beste evne.

Vold topper listen over lovbrudd

Det siste året har Arbeidstilsynet besøkt 91 grunnskoler rundt om i landet for å undersøke hva de gjør for å forebygge vold og trusler mot sine ansatte.

Det er altfor lite, viser det seg.

Åtte av ti kontrollerte skoler bryter loven på ett eller flere punkter, viser NRKs gjennomgang av rapportene.

– Det er nok en vanskelig materie for mange skoler å ta tak i. Det kan være utfordrende å sette dette på agendaen i frykt for å stigmatisere elever, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

– Det er viktig at de tar tak i problemet, sånn at det ikke får utvikle seg, fortsetter hun.

Ida Aagaard er seksjonsleder i Arbeidstilsynet. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Selv om vold og trusler har vært i fokus under disse tilsynene, leter Aagaard og hennes kolleger også etter andre utfordringer i arbeidsmiljøet, som for eksempel høy arbeidsbelastning, tidspress eller manglende HMS-arbeid.

Blant de fem lovbruddene Arbeidstilsynet fant flest av, omhandlet tre av dem manglende håndtering av vold og trusler, kan NRK nå fortelle.

Dette er lovene skolene bryter: Ekspander/minimer faktaboks Åtte av ti skoler har ikke gode nok vurdereringer av risikoen for at de ansatte kan bli utsatt for vold og trusler.

Fem av ti skoler gir ikke sine ansatte tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler.

Tre av ti skoler har ikke gode nok rutiner for å håndtere vold og trusler.

To av ti skoler gir ikke de ansatte god nok informasjon om risikoen for at de kan bli utsatt for vold og trusler.

Én av ti skoler har ikke gitt sine ansatte god nok oppfølging etter de har blitt utsatt for vold i sin jobb. NRK har utarbeidet denne oversikten basert på 91 tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet. Vi har kun sett på grunnskolen, både private og offentlige. Tilsyn ved videregående skoler er ikke inkludert i dette tallgrunnlaget. Arbeidstilsynet har ført tilsyn i kommuner spredt over hele landet i 2023 og i 2024. Skolene er tilfeldig utvalgt av Arbeidstilsynet, med mindre det er rapportert om en arbeidsulykke. De har fokusert på skolenes forebygging av vold og trusler under tilsynet og antar derfor at de finner ekstra mange lovbrudd på disse punktene.

– Vi ser at vold og trusler kan føre til psykiske plager hos ansatte, og en del muskel- og skjelettplager, som igjen kan føre til sykefravær, fortsetter hun.

– Handlingslammelse

– Vi tenker at dette er en totalt uakseptabel situasjon, og som man er nødt til å få ryddet opp i, sier Geir Røsvoll.

Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Håkon Benjaminsen

Han leder Utdanningsforbundet og mener at både regjeringen og skoleeiere må ta ansvar nå.

– Vi ser en handlingslammelse fra skoleier, altså fra kommuner. Man har ikke gode nok tiltak og forebygger ikke på en god nok måte, sier Røsvoll.

Problemet er ikke nytt.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det er bare fem år siden en undersøkelse fra Arbeidstilsynet viste at ni av ti skoler ikke hadde gode nok rutiner for å forebygge vold og trusler.

Det til tross for at regjeringen i 2016 vedtok å skjerpe lovverket.

Dette sier arbeidsmiljøloven: Ekspander/minimer faktaboks Ved arbeid der det er fare for å bli utsatt for vold og trusler om vold, skal arbeidsgiver: Kartlegge og vurdere risikoen

Gi ansatte opplæring

Sørge for at de ansatte får informasjon om risikoen

Ha på plass tiltak mot slike situasjoner

Følge opp arbeidstaker som blir utsatt for vold Forskriften ble vedtatt i 2016 og trådte i kraft i 2017.

Ber skolene ta ansvar

– Det er en krevende hverdag der ute med veldig mange oppgaver som skal håndteres.

Det sier avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen ved Kommunesektorens organisasjon (KS).

Kommunene vil følge regelverket, men mangler tid og ressurser, tror hun.

– De må ha nok hjelp og støtte til å få det til, og det er der vi må sette inn støtet.

Selv om dette er et nødvendig regelverk, er det lover og regler som kommer i tillegg til veldig mange andre regler som gjelder for kommunene, forklarer Holm Jensen.

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS. Foto: Håkon Benjaminsen

Det reagerer Kunnskapsdepartementet på.

– Vi er alle avhengig av at folk har lyst til å jobbe i skolene våre. Da må det være trygt og godt å være på jobb, sier Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Hun påpeker at det er skolen eller kommunens ansvar å sørge for at det er forsvarlig i klasserommene.

Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Det er først og fremst KS sine medlemmer her som har et ansvar for å sørge for at de er gode arbeidsgivere der ute i skolene våre, sier hun.