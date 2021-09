Svært mange nordmenn valgte å skaffe seg hund etter at regjeringen innførte omfattende tiltak for å bekjempe korona i mars 2020.

Norsk Kennel Klub (NKK) registrerte en økning på rundt 10 prosent av antall nye hunder i fjor.

Totalt ble det registrert 29.260 nye hunder hos NKK i 2020, en økning på 2507 hunder fra året før.

Nå er det mange av de ferske hundeeierne som angrer.

Enorm pågang

Forsikringsselskapet Gjensidige gjennomførte i mai en undersøkelse via Ipsos med 4200 deltagere. I høst kom resultatet.

13 prosent av de spurte hadde skaffet kjæledyr det siste året.

Av disse var det 16 prosent, altså 1 av 6, som var svært eller ganske misfornøyd med å ha det nye kjæledyret.

Farah Veronika Karma Michelsen og hunden Kaiza. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Det merkes godt hos organisasjoner som omplasserer kjæledyr.

– Vi merker det veldig på grunn av alderen på hundene vi får forespørsel om å omplassere nå, forteller Farah Veronika Karma Michelsen.

Hun jobber som frivillig medarbeider hos 4Ever Home Adopsjon og Omplassering i Tønsberg.

De har ganske enkelt ikke plass til å ta vare på flere hunder om dagen.

Det finnes mange årsaker til at hunder må omplasseres, men de siste månedene er det særlig hunder mellom åtte måneder og halvannet år de får henvendelser om å ta vare på.

– Det er jo den riktige alderen i forhold til hvor lenge pandemien har vart, sier hun til NRK.

Frykter at friske hunder avlives

Dyrebeskyttelsen Norge håndterer i utgangspunktet bare hunder Mattilsynet eller politiet har beslaglagt.

Daglig leder, Åshild Roaldset, er likevel godt kjent med problemstillingen.

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen

Hun tror hjemmekontoret må ta mye av skylda for at mange ferske hundeeiere har møtt veggen.

– Valper har et stort behov for å sosialiseres aktivt de første ukene og månedene av livet sitt. Når de ikke blir tatt med på valpekurs eller sosialiseres på annet vis, blir de veldig mye vanskeligere å oppdra senere. Slik blir det jo når man ikke kan møtes, sier hun til NRK.

– Vi frykter at flere hunder som i utgangspunktet er helt friske, risikerer å bli avlivet som en følge av dette.

Roaldset tror mange har vært dårlig forberedt på livet som hundeeier.

– Det er nok en del som har et urealistisk forhold til hva det vil si å eie et dyr. Disse vil nok også få seg et sjokk, når de finner ut hva som kreves for å være en god hundeeier, sier hun.

Bommer på valg av rase

Tonje Hennig, atferdsterapeut og hundetrener ved Hundelykke Atferdssenter i Grimstad, erfarer også at mange angrer på at de kjøpte hund.

Hun har truffet flere fortvilte ferskinger blant hundeeiere de siste månedene.

– Mange foreldre har nok følt på presset når barna sier at alle andre har skaffet seg hund, mener hun. ​​​​

Tonje Hennig driver Hundelykke Atferdssenter i Grimstad. Her med sin private hund Selma. Foto: Privat

Det har dukket opp mange firbeinte med et temmelig høyt stressnivå på hundesenteret hennes.

– Det er mange hunder som ikke har funnet helt roen når hele familien er hjemme døgnet rundt. Nok søvn og hvile er helt avgjørende for å få en velfungerende hund, sier hun.

Hennig opplever også at mange har tatt snarveier i valg av rase.

– Det har vært helt spesielt i denne perioden, og noe jeg aldri har sett før. Folk har vært så desperate etter å få tak i en valp, at de nærmest har takket ja til hva som helst. Det er ikke å anbefale. Det er virkelig ikke alle hunderaser som passer inn i en hektisk barnefamilie, understreker hundetreneren.

Hun oppfordrer folk til å være nøye med hvem de kjøper hund av, og undersøke at alt er på stell.

– Man burde i det minste ha vært hjemme hos hundemor og eier, sier hun.