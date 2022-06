– Jeg tipper den er solgt innen tre uker, sier eiendomsmegler Ronny Jørstad i Aktiv Kragerø.

Den lille hytta i Kragerø er på bare 27 kvadratmeter og har utedo. Men den har også 140 meters strandlinje.

Eiendomsmegler Ronny Jørstad i Aktiv Kragerø sier markedet nå er mer normalt uten ville budrunder. Foto: Matheo Dolva / NRK

Under koronaen blei hytter solgt på 1-2-3, men nå har etterspørselen roet seg betraktelig.

Det er ikke lenger nesten unntakstilstand som de to siste somrene.

– Det var nesten panikk i markedet. Folk skulle ha hytte fordi de ikke kunne reise på ferie, men det ser vi ikke lenger. Vi har lagt merke til et stemningsskifte. Det er ikke lenger ville budrunder, men mer rasjonelle kjøpere, sier Ronny Jørstad.

Les også: Må punge ut for hyttedrømmen- prisene slår alle rekorder

Dyrere, men færre hytter

Hytteprisene fortsetter likevel å stige samtidig som det selges langt færre hytter.

Prisen på hytter på fjellet, ved sjøen eller i innlandet første halvår i år økte med 15,6 prosent, ifølge statistikk fra Eiendom Norge.

Gjennomsnittshytta koster nå 3.352.105 kroner.

Hittil i år er det solgt 2747 hytter, og det er en nedgang på 32 prosent sammenlikna med første halvår i 2021.

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, sier mye tyder på at mange familier som har hatt en drøm om å kjøpe hytte, gjorde det under pandemien.

De merker det ved at det nå kommer langt færre søknader om finansieringsbevis.

– Etter to år med sterk vekst i hyttemarkedet, har vi de siste månedene sett et stort skifte. Nordea-kontorer som hadde en eller to søknader per dag på vårparten i fjor, har nå rundt en søknad i uka.

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, sier mange familier virkeliggjorde hyttedrømmen under pandemien. Foto: Nordea

Marjamaa sier de venter en fortsatt prisvekst for typiske sommerhytter.

– Det er få sjønære hytter ute for salg, og særlig i de mest populære kystområdene er det svært lite utbud og stor etterspørsel.

Renteoppgang hindrer unge hyttekjøpere

Torsdag gikk renta opp. Norges Bank hevet renta med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Det er første gang på 20 år at styringsrenta øker så mye.

Det kan føre til at drømmen om hytte ved sjøen blir enda fjernere for flere.

– Enkelte kjøpere vil ikke ha råd, sier Ronny Jørstad.

I snitt koster ei hytte i Kragerø nå 7 millioner kroner.

Jørstad sier det tradisjonelt er godt voksne folk med oppsparte, arvede eller penger fra børs som kjøper hytte i kragerøskjærgården.

Under koronaen kom likevel stadig flere unge kjøpere til. Men det kan endre seg nå.

– En del unge kjøpere vi har sett på markedet vil forsvinne.

Snart kjøpers marked på fjellet

Men på fjellet kan det være muligheter for et godt hyttekjøp.

I flere områder på fjellet vil det framover være kjøpers marked og muligheter for å kjøpe til lavere priser enn under pandemien, mener Nordea.

– For fjellhytter venter vi utflating av prisene utover året. I mange fjellområder er det godt tilbud, ikke minst av nybyggprosjekter av hytter og fritidsleiligheter, men vi venter lavere etterspørsel enn de siste par årene, sier Randi Marjamaa i Nordea.