Nordmenn dropper utlandet: – Hytter blir solgt på 1-2-3

Mai er vanligvis en god måned for salg av hytter langs sjøen. Men i år har interessen vært ekstra stor.

Flere eiendomsmeglerfirmaer NRK har vært i kontakt med, melder om en «markant økning» i salget av sjøhytter.

Eiendom Norge, som er bransjeforeningen for eiendomsmeglerforetak, bekrefter utviklingen.

– Det er flere på visning, det er flere treff på annonsene og en høyere omsetning enn vanlig, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen.

Tallene for mai er ikke klare og vil ikke bli offentliggjort før i juni.

– Men vi ser at interessen er mye høyere enn det som har vært vanlig. Nå selges det veldig mange hytter, spesielt ved sjøen.

POPULÆRT: Den hytta på Steinsøya i Lillesand har nesten 100.000 treff på Finn.no-annonsen. Foto: Privatmegleren

Mange nordmenn som vil ha fritidsbolig nå

Ifølge produktdirektør Jørgen Hellestveit i FINN Eiendom har hytteforbudet påvirket fritidsboligmarkedet kraftig.

– For perioden januar til og med april så vi en nedgang i annonsepubliseringer på 22,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og dette har fortsatt ikke tatt seg helt opp.

De siste ukene har det imidlertid snudd. Hittil i mai melder de om en økning på 30 prosent i «fritidsbolig til salg»-annonser.

– Det er med andre ord mange nordmenn som er på jakt etter, eller drømmer om fritidsbolig akkurat nå. kanskje fordi «alle» skal tilbringe sommerferien i Norge.

Vil jobbe fra hytta

Segmentsjef for Hytte i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange, er blant dem som merker økningen.

– Vi har solgt hele 20 prosent flere hytter i mai i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Det er flere grunner til at ekstra mange nordmenn nå ser ut til å realisere hyttedrømmen.

Den mest åpenbare starter på «k» og slutter på «a».

Segmentsjef for Hytte i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange, sier også utlendinger ser mot Norge. Foto: DNB Eiendom AS

– Reiserestriksjoner, uro, muligens dyrere flybilletter, samt høy euro, vil gjøre sitt til at hyttekjøp i Norge er et bedre og trygger alternativ for mange.

Hun sier at mange nordmenn som har vurdert å kjøpe hytte i utlandet, spesielt Spania, nå velger seg Norge i stedet.

I tillegg har hjemmekontortilværelsen, fått flere til å se muligheten til å jobbe fra hytta.

– Den nye «normalen» med tanke på å jobbe hjemmefra, kan gi en ekstra boost til kjøp av hytte. Trenden om at hyttefolket bruker hytta enda mer enn tidligere vil forsterkes ytterligere.

Det er særlig hytter rundt 5 millioner kroner som er attraktive.

– Vi har hatt flere sterke budrunder i denne prisklassen.

HJEMMEKONTOR: Mange nordmenn ser muligheten for å jobbe fra hytta etter korona-stengingen av samfunnet. Her fra Sommarøy i Troms. Foto: Eiendomsbegler1

Selges på «1-2-3»

Den usedvanlig langdryge våren i nord, ser heller ikke ut til å ha skremt potensielle hyttekjøpere.

– Det er raskere omsetning og mer interesse, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunn. Hytter som ble lagt ut i fjor, selges nå på 1-2-3, Stein Vidar Lofthus i Spare Bank1 Nord-Norge.

Men det er nok ingen hemmelighet at både befolkningstetthet og varmere klima, gjør at flere vurderer en hytte lenger sør i landet.

Eiendomsmegler i Privatmegleren i Kristiansand, Gustav J. Sædberg, sier de merker en god etterspørsel, men også flere som er usikre på om de kanskje heller skal beholde hytta akkurat for denne sommeren.

– Hvis vi sammenligner med fjoråret er det betydelig mer pågang på samme tidspunkt fra kjøpersiden, og det er også flere henvendelser fra selgere – men ikke alle som klarer å bestemme seg for om de skal selge eller ikke.

Enkelte objekter mer populære

Enkelte objekter er klart mer populære enn andre. En av hyttene de har for salg, har hatt over 97.000 treff på annonsen siden den ble lagt ut.

Men så koster den også 30 millioner, og er nok et stykke unna en realistisk drøm for de fleste. Tross lav rente.

Så hva tror ekspertene om hyttemarkedet i sommer? Vil hytteboomen fortsette?

Sædberg tror det vil fortsette sommeren gjennom, så lenge ikke flere utsetter hyttesalget som følge av den varslede norgessommeren.

Krange i DNB Eiendom tror på en god hyttesommer for selgerne.

– Mange vil kanskje lokkes til å gjøre en god handel.