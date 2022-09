81-åring funnet ved E18 et døgn etter at han ble skrevet ut: – Her har sykehuset gjort en grov feil

– Vi ble sjokkert. Vi ante ikke hvor han var eller hva han hadde opplevd, forteller døtrene.

Den 81 år gamle faren deres var på akutten for behandling.

Da mannen ble skrevet ut fra Sykehuset Vestfold ved 22-tiden fredag kveld, ble ikke døtrene varslet.

En vekter fulgte i stedet mannen til bussen.

Siktet for ran og bortføring

81-åringen var sendt til akutten av sin fastlege. Da døtrene ikke fikk tak i faren, trodde de han var lagt inn på sykehuset.

Lørdag kontaktet de sykehuset for å finne ut hvilken avdeling faren var innlagt på. Da fikk de vite at han var skrevet ut kvelden før.

– Da han ikke var hjemme ringte vi politiet. De tok affære med en gang.

Politiet fant raskt ut at 81-åringens bankkort var benyttet og gjennom overvåkingsbilder fant de fram til to menn.

De er siktet for ran, bortføring og for å ha etterlatt en person i hjelpeløs tilstand. Begge mennene nekter straffskyld.

– Burde gitt beskjed

Sent lørdag kveld fant politiet 81-åringen gående på E18 ved Sem i Tønsberg. Da var det gått et døgn siden han forlot sykehuset.

Han var da sterkt forkommen og iført klær som ikke var hans egne.

– Han var forvirret og husket ikke hva som var skjedd, forteller døtrene.

81-åringen ble innlagt på sykehuset igjen etter hendelsen, og ifølge døtrene er han preget av det han har opplevd.

BEKLAGER: Sykehuset i Vestfold kan ikke uttale seg om 81-åringens helsetilstand, men beklager at pårørende har opplevd kommunikasjonen som dårlig. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Grov feil

Døtrene mener faren aldri skulle vært sendt ut av sykehuset på egen hånd.

– Alle som snakker med ham, bør forstå at han er forvirret, sier den ene datteren. Hun får støtte av søsteren.

– Her har sykehuset gjort en grov feil. Hvis de leser journalen hans, bør de se at vi skal kontaktes. Det har vi sagt fra om, sier hun.

Døtrene vil av hensyn til sin far ikke stå fram med navn, men er opptatt av at saken blir belyst.

– Vi forventer at han er trygg på sykehuset, men de ga oss ikke beskjed om at han ble skrevet ut. Hadde de gjort det, ville vi hentet ham.

Sykehuset i Vestfold beklager at de pårørende har opplevd dårlig kommunikasjon.

Sykehuset sier til NRK at reisealternativene skal ha blitt diskutert med pasienten og at mannens ønsker ble fulgt.

– Sterkt inntrykk

– Det gjør et sterkt inntrykk på oss at pasienten har hatt en så skremmende opplevelse etter at han forlot sykehuset.

Det skriver Siri Vedeld Hammer, klinikksjef ved kirurgisk klinikk, i en e-post til NRK.

Hun skriver videre at de har gått grundig gjennom sakens forløp internt.

– Vi har både gått gjennom det som er dokumentert i vårt journalsystem og snakket med helsepersonell som vurderte pasienten da han var på akuttsenteret.

Sykehuset ønsker ikke å diskutere 81-åringens helseopplysninger og behandling i offentligheten.

– Vi vil invitere pasient og pårørende til en samtale hvor vi går gjennom hendelsesforløpet.