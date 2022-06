Kjell-Erik døde på akutten: – De burde undersøkt han bedre

I mars i år ble Kjell-Erik Skalleberg fraktet til sykehus med ambulanse. Der lå 70-åringen i fire timer med sterke smerter i magen, ryggen og brystet, forteller familien.

– Han var tilkoblet EKG og fikk smertestillende, men det ble ikke gjort noen andre undersøkelser, sier stesønnen, Gunnar Johan Hansen.

Kona til Kjell-Erik hadde kjørt etter med egen bil for å være med mannen sin. Hun hadde nettopp lagt på mer penger på parkeringsautomaten.

– Har du vært og ordna bilen? spurte Kjell-Erik.

Det ble hans siste ord.

Hovedpulsåren sprakk

Torsdag skrev NRK at det ble funnet feil i 10 av 10 saker ved akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold.

Saken om Kjell-Erik er ikke en av disse 10 sakene, men den er meldt til helsetilsynet som en «alvorlig uønsket hendelse». Både av sykehuset, men også av familien. Saken er fremdeles under behandling.

Gunnar Johan Hansen og broren har tidligere fortalt sin historie i Tønsbergs Blad. Brødrene håper sykehuset vil endre rutinene.

– Vi tenker jo selvfølgelig på om dette kunne ha vært unngått, dersom det hadde blitt gjort flere undersøkelser, sier Gunnar.

VIL HA ENDRING: Gunnar Johan Hansen håper historien om stefaren kan bidra til at sykehuset endrer rutinene sine. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Han forteller at stefaren klaget mest over ryggsmerter da han kom til akuttmottaket. Etter å ha byttet seng, fordi den var vond, la Kjell-Erik seg til slutt på gulvet. Oppå dyna.

– Sterke ryggsmerter kan ha noe med aortadisseksjon å gjøre, det vet selv jeg, og jeg jobber ikke innen helse. De burde undersøkt han bedre, mener den andre stesønnen, Lars.

Hovedpulsåren til Kjell-Erik sprakk, og hjertet stoppet.

– Jobber for forbedring

Denne uken kom en knusende rapport som viser at sykehuset har brutt forsvarlighetskravet i 10 tilfeller, ifølge fylkeslegen.

Statsforvalteren konkluderte med at «sykehuset ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over områder med risiko for svikt, tilstrekkelig bemanning, samt sørget for at medarbeiderne har hatt nødvendig kunnskap og kompetanse om aktuelle prosedyrer».

NRK har vært i kontakt med flere som har klaget på behandlingen ved sykehuset.

Administrerende direktør, Stein Kinserdal, sier sykehuset tar utfordringene på stort alvor.

LOVER BEDRING: Administrerende direktør ved Sykehuset Vestfold svarer at sykehuset tar utfordringene i akuttsenteret på stort alvor. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

– Vi jobber intenst med å forbedre forholdene, og det er satt inn en rekke tiltak for å sikre at ansatte i akuttsenteret kan yte forsvarlig pasientbehandling.

Kinserdal er forelagt saken om Kjell-Erik Skalleberg.

– Jeg har også registrert den saken, den er behandlet i vårt eget pasientsikkerhetsutvalg og er oversendt til helsetilsynet. Så der har jeg ikke noe mer informasjon, utover det jeg har fått i media.

– Hadde snudd hver stein

Familien venter også på svar fra helsemyndighetene. De ønsker ikke å rette kritikken mot legene og sykepleierne. Men er opptatt av å komme til bunns i hva som skjedde.

– Resultatet med Kjell-Erik kan ikke endres, og alle gjør så godt de kan, sier stesønnen Gunnar.

STÅR FREM: Stesønnen til Kjell-Erik, Gunnar, vil ikke at historien skal glemmes. Han vil at den skal få konsekvenser. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Han er sikker på at stefaren hadde kjempet samme sak for dem, dersom dette hadde skjedd en av hans nærmeste.

– Kjell-Erik var opptatt av at ting skulle være riktig. Hadde det skjedd med en av oss, hadde han vendt hver stein.