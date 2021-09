Her er 100-åringenes valgråd til de unge

– Bruk tid til å sette deg godt inn i de forskjellige partiprogrammene, sier Erling Kristian Klausen.

Han er 101 år og har aldri skulket et valg. Klausen stemte for første gang rett etter krigen i 1945.

– Det er en samfunnsoppgave å stemme. Tenk at vi er så heldig som har muligheten til å bestemme hvordan landet vårt skal bli styrt og hvordan vi som bor her, skal ha det.

NRK har spurt 100-åringer om viktige spørsmål knyttet til valget. Du trenger javascript for å se video. NRK har spurt 100-åringer om viktige spørsmål knyttet til valget.

Ikke stress

101-åringen er ikke den eneste som har råd til de unge. 99 år gamle Beret Knudsen mener de unge må stresse mindre.

– Det er nok vanskeligere å bestemme seg for hva man skal velge i dag enn da jeg var ung. Det er flere partier å velge mellom i dag, forteller 99-åringen.

Knudsen har ett råd som hun håper de unge vil lytte til.

– Ikke stress! Bruk god tid og ikke bekymre deg for mye. Det er ikke vanlig å være enig med partiene om alt, men velg det partiet du er mest enig med.

Vi spør Norges mest erfarne velgere om politikk. Du trenger javascript for å se video. Vi spør Norges mest erfarne velgere om politikk.

Ikke skulk – bruk din stemme

101-åringen og 99-åringen har stemt ved hvert valg. Men, stemmer de for seg selv eller framtida?

– Jeg stemmer for framtida. Jeg er opptatt av at de som kommer etter, skal ha det godt. Norge er det beste landet vi kan bo i, og slik håper jeg det vil fortsette å være for de som kommer etter, sier Klausen.

Oppfordringen fra de med lengst erfaring er:

– Lever fra deg en stemmeseddel innen den høytidelige datoen 13. september. Stem for at du og alle rundt deg skal ha det godt.