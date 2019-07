– Det kan bli opp mot 25 og 27 grader de neste dagene på Sør- og Østlandet, sier meteorolog Martin Granerød.

Onsdag var temperaturene på Østlandet over 24 grader mange steder, og ifølge Granerød vil dette fortsette både på Sør- og Østlandet de neste dagene.

– Det ser ut til at vi vil få tre, fire dager med flott vær her, men i indre strøk er det mulighet for enkelte regnbyger på ettermiddagene.

Også de indre strøkene på Vestlandet kan få liknende temperaturer.

SVINEVIKA I LARVIK: Mange tok seg turen til strandkanten for å nyte den varme julidagen onsdag. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Men på søndag er det meldt regn på Sør- og Østlandet og da skal det komme et lett regndryss med 10–15 millimeter med nedbør.

Kommer sola tilbake igjen etter søndag?

– Det er lov å håpe, men fra mandag ser det ut til at det vil bli litt mer skyet vær og regn mange steder, men det er mulig at temperaturene stiger igjen utover neste uke, sier Granerød.

Kaldest i nord

Nord-Norge vil få det kaldeste været denne uka, men de neste dagene frem til helgen vil ikke været i nord være så alt for ille.

– Inn mot helgen vil kyststrøkene av Finnmark ikke få stort høyere enn 10 grader, men det kan bli litt høyere temperaturer inn mot vidda.

I Nord-Norge vil temperaturene bli lavere fra og med lørdag og med mere skyer enn det har vært i det siste.

VARMEST DENNE UKA: Meteorolog Martin Granerød tør ikke love at det vil bli flere varme uker i sommer, men sier at det er lov til å håpe. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

– Nord-Norge er nok de som vil se skyene først med tanke på langtidsprognosen.

På Vestlandet og i Trøndelag er det muligheter for at de neste dagene vil starte med lavt skydekke og mulighet for tåke.

– Utover kan det bli finere vær med sol, men temperaturene vil bli litt lavere inn mot helgen.

Granerød tør ikke love at sommeren kommer tilbake eller ei.

– Det kan godt hende at vi får flere sånne uker, men det ser ut som de nærmeste dagene blir de varmeste hittil i sommer.