Stadig lengre kø ved hurtigladerne

PROBLEMATISK: Nestleder Fredrik Haugen i Vestfold og Telemark elbilforening så er det altfor få ladestasjoner sammenlignet med antallet elbiler. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Det er veldig frustrerende. Du aner ikke hvor lenge du blir stående og vente.

Det sier Fredrik Haugen, nestleder i Vestfold og Telemark elbilforening. Han sier det er et økende problem med lange køer på hurtigladestasjonene for elbil.

– Før snakket man om rekkeviddeangst, men nå er det kanskje venteangst som er den store utfordringen?

85 prosent bruker hurtigladere

En undersøkelse utført av Norsk elbilforening viser at 85 prosent av elbileiere bruker hurtigladere.

I Oslo opplever 75 prosent av elbilistene at det er kø ved ladestasjonene. I Vestfold, Oppland og Buskerud ligger andelen på rundt 70 prosent.

– Det er altfor få ladestasjoner på Østlandet. På landsbasis finnes det et par tusen, men vi trenger 1200 nye hvert år for å følge med veksten, sier Haugen.

OPPLEVER KØ: Katrine Elserud har opplevd å vente i en time på å hurtiglade ved Telemarksporten. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

En av dem som har stått i ladekø er Katrine Elserud. Hun trekker frem Telemarksporten som et sted med for få ladere.

– Det er kjedelig når det er fullt. I hvert fall når det er 3–4 foran deg og bare to ladere. Da må man vente en times tid, sier hun.

Det trengs flere ladestasjoner

Straks passeres vi 250 000 elbiler i Norge, og antallet vil fortsette å øke. Nesten halvparten av alle nye biler som selges, er elektriske.

– Problemet er at det ikke settes av arealer til å bygge ladestasjoner. Vi ønsker at det tas tak kommunalt og at det reguleres plasser til utbygging av ladere, både små stasjoner og store ladeparker, sier Haugen

Dersom dette ikke skjer, så er Haugen sikker på at ladekøen vil fortsette å vokse.

– I verste fall kan det føre til at folk slutter å bruke elbilen når de skal på langtur.

– Ikke lad opp bilen fullt

Fredrik Haugen tror det er mye tid å spare ved at folk ikke lader opp bilen helt.

– Slutt å lade så fort du har nok strøm til å komme frem dit du skal, eller til neste ladestasjon. Det tar en halvtime å lade opp de første 80 prosentene, og en halvtime på de siste 20.

Han tror mange irriterer seg på dem som skal lade bilen helt opp.

– Det er veldig frustrerende, og dårlig bruk av tid både for den som lader og den som venter.