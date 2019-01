Reidar ble misbrukt i falsk NRK-artikkel

Den falske artikkelen så ut som en NRK-artikkel, ble publisert på ulike «.com»-adresser og dukket opp på Facebook i nyhetsstrømmen til flere av Reidar Helliesens bekjente.

– Jeg fikk meldinger fra flere som hadde sett artikkelen, men som hadde vanskelig for å tro at den var ekte, sier Helliesen som jobber i Sandefjord kommune.

Det var den heller ikke. Artikkelen hevdet at Helliesen hadde deltatt på «God Morgen Norge» for å fortelle hvordan han hadde tjent 22 millioner kroner på kryptovalutaen Bitcoin.

– Ingenting er sant og ingenting har noe sammenheng. Likevel virker det veldig seriøst, siden de har brukt NRK som ramme, sier han.

Utga seg for å være NRK

Artikkelen dukket opp som et sponset innlegg, og lenken førte leseren inn på en nettside som skulle forestille NRK.

Selve bildene i saken var tatt fra ekte nyhetsartikler i andre medier og Helliesens private blogg.

– For det første ble jeg veldig overrasket over at svindlerne hadde valgt meg. I tillegg var det veldig ubehagelig at de hadde tatt bilder fra min private blogg.

STJAL BILDE: Dette er ett av innleggene som dukket opp på Facebook. Bildet av Reidar Helliesen og stedatteren ble stjålet fra hans private blogg. Foto: Skjermdump

Tok grep

Helliesen politianmeldte saken og varslet NRK om artikkelen. Han gikk også inn på Slettmeg.no for å finne ut hvordan han kunne slette artikkelen.

– Jeg forstod da at denne typen svindel er det ikke så lett å fjerne.

– UVANLIG: Hans Marius Tessem er leder av Slettmeg.no, og sier det er sjelden at de blir kontaktet av folk som har blitt misbrukt i falske nyhetsartikler på nett. Foto: slettmeg.no

Hans Martin Tessem, leder av Slettmeg.no, sier de sjelden opplever at folk tar kontakt i forbindelse med falske nyhetsartikler, men at de har sett eksempler på det.

– Det er ikke den vanligste formen for svindel vi får henvendelser om. Som regel gjelder det falske profiler og misbruk av bilder.

Dette kan du gjøre

Men det er flere grep du kan ta dersom du blir misbrukt i en falsk nyhetsartikkel på nett.

– Forsøk å finne ut hvor artikkelen ligger og hvem som har lagt den ut. Deretter kan du rapportere lenken til for eksempel Facebook. Fjern den også fra Google sine søk, ved å rapportere at dette er en falsk nyhet, sier han.

Selv om det er uvanlig å bli brukt i en falsk artikkel, sier Tessem at metoden er velkjent.

– Svindleren ønsker å skape troverdighet, og det er en utvikling vi har sett de siste årene. Her har de valgt å bruke flere kjente medier. Tidspress er også vanlig, for de vil skape hastverk slik at du ikke skal rekke å tenke deg om, sier Tessem.

TILBUD: Artikkelen forsøker å lokke leserne til å prøve ut Bitcoin. Nedtellingen er ment for å stresse, sier Hans Martin Tessem i Slettmeg.no, og er et kjent grep svindlere bruker. Foto: Skjermdump

Forfalskning

Sosiale medier-rådgiver i NRK, Laurie MacGregor, forteller at NRK har hatt flere lignende saker det siste året.

HAR SETT LIGNENDE: Laurie MacGregor, sosiale medier-rådgiver i NRK, sier de får inn 1–2 lignende hendelser i måneden. Foto: Martin Gundersen CC BY 4.0 / NRK

– Jeg kan ikke si at vi ser det veldig ofte, men det har hendt en del ganger det siste året. Som regel går det i salg, og ved å bruke NRK til å bygge tillit til produktene. Dette er et godt eksempel på de kreative metodene svindlere bruker. Dette er forfalskning fra start til slutt.

MacGregor sier all falsk informasjon på internett som handler om NRK, eller ser ut til å stamme fra NRK, skal fjernes.

Oppfordring

Helliesen opplyser at politiet henla saken, og har nå en klar oppfordring til andre som opplever det samme.

– Uansett hva du opplever, så gi beskjed og anmeld det. La det komme et trykk fra brukerne, så myndigheter frigjør større ressurser til å løse slike saker.