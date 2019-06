Det har blitt registrert store mengder med lyn ute i Nordsjøen og over Øst- og Sørlandet i løpet av natt til torsdag. Det har også vært registret torden i Rogalands-distriktet.

– Det har vært rundt 16 000 lyn de første timene i dag, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NRK i 9.45-tiden torsdag formiddag.

Det skal bli mer lyn og torden utover dagen. Ifølge Meteorologisk institutt ventes det nemlig svært mye lyn og torden i løpet av torsdagen.

Hvor det registreres lyn kan du følge live på lyn.met.no.

Meteorologisk institutt sendte onsdag ut oransje farevarsel i forbindelse med uværet som er ventet. Oransje farenivå er det nest høyeste nivået. Etter at dette varselet kom, er varselet for Agder justert ned fra oransje til gult nivå. Det er ventet 15-20 millimeter på 1 time der.

For Østlandet gjelder fremdeles oransje farenivå. Det er fare for jordskred og flom.

De aller kraftigste bygene ser ut til å treffe Østlandet, og fra i ettermiddag til fredag morgen er det oransje farevarsel. I Agder, Rogaland og Hordaland er det farevarsel på gult nivå. Det ventes store lokale variasjoner, opplyser Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk institutt

På vei mot Østlandet

Meteorologene følger med på satellitt- og radarbilder, og Granerød opplyser at de nå kan se at det dannes nye byger, både ute i Skagerak og over Sverige.

– Denne luftmassen er på vei mot Østlandet. I løpet av dagen forventer vi derfor nye byger, lyn og torden og forholdsvis intens nedbør i perioder – opp mot 20–25 millimeter på en time. Da merker man absolutt at det regner godt. I forbindelse med slike byger, får man også kraftige vindkast, sier han.

Slik det ser ut nå, blir det verst i området mellom Grenlands-distriktet og Østfold.

– Det er nok kanskje lenger inn i Oslofjorden at det blir mest intensivt, men Vestfold kommer også til å merke disse bygene godt, med både lyn og torden og intens nedbør, sier meteorologen.

Øker beredskapen

Hafslund Nett melder at de øker beredskapen i dag på grunn av det varslede uværet. Årsaken er at slikt vær gir økt risiko for strømbrudd, og nettselskapet vil både ha flere folk ute og på driftssentralen.

Skagerak Energi opplyser at de følger med på utviklingen fra time til time nå.

– Hvis været blir veldig ille, er det fare for at vi får forstyrrelse i nettet. Så det følger vi med på. Vi er klare til å ta tak i det dersom det blir slike behov, sier Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Skagerak Energi.

På heliport.no melder Equinor at trafikken er utsatt inntil videre på grunn av værforholdene. Men passasjerer bes om å møte til ordinær tid for innsjekk.

På sørlandet kan uværet føre til konsekvenser for enkelte fotballkamper.

– Spillernes sikkerhet går foran gjennomføring av kamper. Akkurat hvor mange kamper det gjelder, er uvisst ettersom avgjørelse om utsettelse kan treffes helt fram til kampstart, sier Yngvar Håkonsen som er daglig leder i Agder fotballkrets.

Vestfold interkommunale brannvesen oppfordrer båteiere til å ta en ekstra sjekk før uværet setter inn i ettermiddag. De ber folk passe på at det ikke er vann i båten, at dreneringshull er åpne og at lensa fungerer.

– Hva bør folk gjøre for å unngå ødeleggelser som følge av lynnedslag?

– Det kan være greit å dra støpsel ut av stikkontakter, og være forberedt på at det lir lyn i ettermiddag. Det tryggeste stedet en kan være er i bilen hvis det skulle bli veldig ille akkurat der man er, sier Granerød.

Det verste skal være over på Østlandet sent torsdag ettermiddag eller tidlig kveld. Dagen etter blir det vått i Trøndelag.

– Fra sent fredag formiddag til fredag kveld ventes det lokalt kraftige byger med torden i Trøndelag. Det vil være store lokale variasjoner. Der de kraftigste bygene treffer kan det komme over 10 millimeter på én time, opplyser Meteorologisk institutt.