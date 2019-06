Tirsdag ble det sendt ut et gult farevarsel for Agder-fylkene, som vil si moderat fare. Onsdag er dette utvidet til å gjelde flere fylker. Utover dagen torsdag er varselet også oppjustert til oransje farenivå.

– Nå gjelder det gule varselet for hele Østafjells. Det gjelder fra i natt til litt utpå dagen i morgen. Så vil disse bygene bli kraftigere, så da har vi gått over til et oransje nivå, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Hanne Beate Skattør til NRK onsdag ettermiddag.

Der de kraftigste bygene treffer, kan det komme 30 millimeter på tre timer, heter det i varselet fra Meteorologisk institutt.

– Da er det veldig mye vann som skal renne fra seg, så det er fare for overvann på veier og tettbygde steder, sier hun.

Det kan også komme lokalt kraftige vindkast i forbindelse med bygene. Skattør opplyser at det da er potensial for å se skypumper og små virvelvinder.

VARSEL: Kartet til venstre viser første del av torsdagen. Kartet til høyre gjelder torsdag ettermiddag til fredag morgen. Foto: Meteorologisk institutt

Lokale variasjoner

Skattør tror det torsdag formiddag vil være en del enkeltbyger, men at det vil bli mer samlinger av byger utover dagen. Det ser også ut til at det kan bli ganske lite bevegelse på bygene, i hvert fall til å begynne med, opplyser hun.

– I og med at bygen blir liggende over ett sted relativt lenge, kan du få mye regn et sted. Men det er også veldig store lokale variasjoner, så selv om det pøser ned et sted, kan det bare noen kilometer unna nesten være helt tørt.

Alt regnet kan føre til overvann på veier og tettbygde steder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det er fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp, står det i varselet.

– I morgen er det kjekt å følge med på radarbildet som ligger ute på yr.no. Der kan man følge med på hvor bygene er og hvor de er på vei, sier Skattør.

Hun oppfordrer folk også til å sørge for at vannet har fritt leide, at små bekker og kummer ikke er tettet igjen og å være oppmerksomme i trafikken.

– Det er kraftige byger kan det bli overvann og vannplaning. Rett og slett, bare vær oppmerksom.

Natt til fredag skal det verste være over.