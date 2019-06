Meteorologisk institutt sendte onsdag ut oransje farevarsel i forbindelse med uværet som er ventet, og at det vil komme svært mye lyn og torden i løpet av torsdagen.

– Det er fornuftig å dra ut støpsler til TV-er, rutere og PC-er, uten tvil. Det er svært ømtålige ting som ikke tåler overspenning, sier Tommy Skauen, administrerende direktør i Infratek Elsikkerhet.

Overspenning skjer når det kommer mer spenning i nettet enn normalt, som ved lynnedslag.

Det betyr at elektriske dingser får mer strøm i seg enn de er laget for, og kan bli ødelagt.

Ifølge forsikringsselskapet If har hver tredje nordmann har fått elektrisk utstyr ødelagt av lyn og torden. Nær halvparten av disse har fått ødelagt modem/ruter.

Ta bilde

Noe mange kanskje ikke tenker over, er at det også er lurt å dra ut sendeuttaket, eller signalgangen, til TV og ruter.

– For selv om de ledningene ikke er selve strømtilførselen, er det fortsatt strøm i dem, sier Skauen.

Det kan også være smart å ta et bilde av hvordan ting var koblet sammen slik at man ikke kobler tilbake feil når uværet er over.

Selv har ikke Skauen rukket å koble ut alt enda, men forteller at han satser på å rekke hjemom før uværet treffer.

Hvor det registreres lyn kan du følge live på lyn.met.no.

Trenger ikke å slå ned

Det elekstriske utstyret kan bli ødelagt selv om lynet ikke har slått ned i boligen din. Selv én kilometer fra nedslaget kan fjernsyn, data og frysere slås ut.

Men også elektrisiteten i lufta kan føre til økt spenning i nettet.

– Da går som regel ting bare i stykker, men slår det ned i masta eller huset får man større skader, sier Skauen.

Selv om du har et nytt elektrisk anlegg med overspenningsvern installert er det fremdeles lurt å trekke ut kontakten, siden overspenningsvernet ikke kan gi 100 prosent beskyttelse.

Dette gjelder uavhengig om du bor i enebolig eller blokkleilighet, skrev Faktisk.no i en faktasjekk i 2018.

SKADER: Et lynnedslag kan føre til store skader på inventaret og elektrisk utstyr. Her etter et lynnedslag på Hvaler i 2013. Foto: Andreas Utberg

Flere erstatningssaker

Gjensidige opplyser at antall erstatninger etter lynnedslag har mer enn doblet seg de siste ti årene sammelignet med tiårsperioden før.

– Store mengder fintfølende elektronikk må ta hovedskylda, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige.

Han forteller at de siste ti årene er det erstattet to milliarder kroner som følge av lynnedslag. Han tror årsaken er at vi skaffer oss stadig flere elektroniske apparater.

– I verste fall kan lynet starte boligbranner, men hardest går det som regel utover elektrisk utstyr som er koblet til el-nettet. Kjøleskap, routere, PC, frysere, og TV, sier Rysstad.

Brannsjef: – Kan bli mye å gjøre

Hafslund Nett melder at de øker beredskapen i dag på grunn av det varslede uværet. Årsaken er at været gir økt risiko for strømbrudd, og nettselskapet vil både ha flere folk ute og på driftssentralen.

I tillegg står flere offentlige etater klare dersom uværet skaper problemer for folk. Indre Østfold brannvesen har varslet alle sine ansatte og er klare til å sette stab.

– Ved lynnedslag er det en overhengende fare for brann. Vind kan også føre til brann hvis strømledninger faller ned, forteller brannsjef Bjørn Stolt.

Han anbefaler alle dra ut alle kabler og å tjore fast løse gjenstander.

– Hvis det blir så ille som det er spådd, så kan det bli mye å gjøre, sier han.