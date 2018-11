Fôrkrisa har fått forskerne til å snu på flisa

Etter den tørre sommeren oppsto det en fôrkrise i landbruket. Hvis neste sommer gir like dårlig vekstforhold for grovfôr, kan det få alvorlige konsekvenser for bøndene.

Det scenarioet fikk forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til å, bokstavelig talt, snu på flisa for å finne en erstatning til mangelen på grovfôr.

Kastet seg rundt

Professor i husdyrernæring ved NMBU, Odd Magne Harstad, er en av forskerne som kastet seg rundt og leste seg opp på tidligere fôrkriser. De fant et forsøk som ble gjort i USA for 50 år siden, der løsningen var å erstatte grovfôr med sagflis.

SNUDDE PÅ FLISA: Odd Magne Harstad er en av forskerne ved NMBU som ville finne alternativer til grovfôr. Foto: Guro Hatlo / NRK

– De brukte sagflis av osp, for den har faktisk litt fôrverdi. Kua klarer å trekke en del energi ut av ospa til å produsere melk, sier Harstad.

De tok med seg ospeflisa videre inn i sitt eget prosjekt, og prøvde det ut på melkekyr her i Norge. De startet med vanlige mengder av kraftfôr og grovfôr til kuene. I løpet av prosjektet erstattet de gradvis mer av grovfôret med sagflis. Til slutt var det mest sagflis i trauet og minimalt med grovfôr, ifølge Harstad.

Sagflis kan være løsningen ved nye kriser

Resultatene til forskerne på NMBU, i tillegg til tidligere erfaringer fra USA, viste at sagflisa i stor grad kan erstatte grovfôret. Da forskerne fant riktig grovhetsgrad på flisa, ble det et overraskende bra resultat.

– Kuene melket normalt selv om det meste av grovfôret var erstattet med sagflis. Det viser at sagflisa kan hjelpe oss gjennom en ny krisesituasjon, sier Harstad.

– En ny fôrkrise kan bli alvorlig for bøndene

Styremedlem i Vestfold Bondelag, Arne Martin Malerød, synes det er fint at forskerne forbereder landbruket på en ny fôrkrise.

Konsekvensene kan bli alvorlige hvis neste innhøsting blir like skranten som i år.

BRA MED ALTERNATIVER: Arne Martin Malerød sier det kan bli aktuelt å bruke sagflis som fôr hvis det blir en dårlig sommer neste år. Foto: Guro Hatlo

– Vi vil få store problemer med fôrsituasjonen, enda større enn i år. Da vil vi se en massiv nedgang i produksjon i norsk landbruk. Det er jeg sikker på, sier Malerød.

Han har selv 115 storfe på sin gård, og har nok grovfôr denne vinteren.

– Men hvis det kommer flere dårlige somre, er det fint hvis det finnes alternativer til grovfôr i traua, sier Malerød.

– Vi har mye skog å ta av, så hvis forskerne klarer å få sagflis spiselig for dyra, er det helt topp.

Harstad ved NMBU oppdaget at sagflisa absolutt falt i smak. Appetitten økte etter tre–fire dager, og på det meste ble det spist opp ni kilo sagflis.

– Men slik sagflisa fremstår i dag, er den først og fremst tiltenkt krisesituasjoner, sier Harstad.

Flis kan bli fast innslag i traua

– Samtidig kan fremtidens bonde bli godt kjent med sagflis som dyrefôr, også uavhengig av kriser, sier han.

SKOG KAN BLI MAT FOR KUA: Selv om gresset gror, kan det bli aktuelt å mate kuene med behandlet sagflis. Foto: Guro Hatlo / NRK

Nå skal de undersøke om det kan benyttes andre treslag enn osp, og om det er mulig å behandle sagflisa slik at fôrverdien øker så mye at den kan bli et fast innslag i traua.

– I USA behandlet de sagflisa med lut. Det økte fôrverdien. Hvis vi klarer å få en vesentlig høyere fôrverdi på sagflisa her i Norge, skal vi ikke se bort ifra det, sier Harstad.