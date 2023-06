– Et godt møte hvor vi fikk presentert tiltakene vi mener er relevante. Det er viktig med tett dialog fremover, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, om dagens møte.

Han påpeker at vi står overfor en tørkesituasjon som vil redusere avlingene mye.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi er avhengig av en god sesong for å få nok fôr til dyra.

Det ble ikke en avklaring på møtet i dag, men Gimming sier at de har løftet opp tiltak fra 2018 som også var preget i stor grad av tørke.

Landbruksdirektoratet har høynet beredskapen og følger nøye med på hvordan tørken i Sør-Norge utvikler seg.

– Jeg er bekymra for norsk matproduksjon og for situasjonen flere bønder nå står i, sier landbruks- og matminister Sandra Borch til NRK.

Borch sier at det ikke er tvil om at tørkesituasjonen er alvorlig i enkelte kommuner, og at tiltak vil vurderes fortløpende de neste dagene.

Landbruks- og matminister Sandra Borch kaller mandag formiddag inn til møte om tørkesituasjonen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Hun påpeker at det foreløpig ikke er like ille som det var i 2018.

– Tørken vi opplever nå i deler av landet skaper naturlig nok stor usikkerhet og bekymring i jordbruket. Det er en bekymring jeg deler, sier statsråden i en pressemelding.

– Jeg har tett dialog med direktoratet slik at vi fortløpende kan vurdere nødvendige tiltak. Vi har gode ordninger som kompenserer matprodusentene økonomisk.

Håper på tidligere grep

– Selv om vi ikke har slått på de store alarmklokkene og sagt at det er krise, er det en stor usikkerhet blant bøndene.

Det sier Ståle Hustoft, leder av Rogaland bondelag.

Han påpeker at tørkesituasjonen er variert i Sør-Norge, med størst alvorlighetsgrad på Østlandet og sør mot Agder.

– Men i de tørkeutsatte delene i Rogaland er det også ganske krevende, understreker Hustoft.

Mandag ettermiddag kaller landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) inn Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til møte i forbindelse med tørkesituasjonen.

Ståle Hustoft, leder av Rogaland bondelag, sier at det er stor usikkerhet blant bøndene. Foto: Gisle Jørgensen

– Hvis vi ikke får nedbør av betydning i løpet av juni, så bør det komme noe. Hvis ikke vil mange oppleve at vinterfôret blir betydelig mindre en det pleier å være, mener Hustoft.

Han mener det viktigste på møtet i dag er å få et signal fra landbruksdepartementet om at de har forstått situasjonen.

– Det må også bli gjort tidligere grep slik at vi klarer å redde mest mulig, og at vi ikke blir for avventende.

Det er svært tørt i store deler av Sør-Norge.

Hvis det ikke kommer regn snart, er det fare for vesentlige tørkeskader og reduserte avlinger.

– Hvis regjeringen velger å avvente på grunn av at det er meldt om regn, men så kommer det ikke regn like vell, så mister vi noen dager. Vi må håpe at regjeringen er klar til å gjøre endringer allerede fra nå av, sier Hustoft.

Stor usikkerhet og bekymring

Anton Langeland, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier at det trengs tiltak som sikrer at likviditeten til bonden blir opprettholdt.

– Dette byr på ekstra kostnader for jordbruket i en allerede presset økonomisk situasjon. Det er viktig at vi klarer å formidle dette godt til statsråden slik at de forstår betydningen av å være raskt ute med gode løsninger for bonden.

Anton Langeland, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Foto: Privat

Han sier at de stiller åpent til møtet og understreker at det er tidlig i prosessen enda.

– Men vi er helt tydelige på at det er viktig og komme i gang med tiltak slik at vi skaper forutsigbarhet til næringen.

Mandag 19. juni har statsråden kalt inn faglagene i jordbruket til møte om tørkesituasjonen.